Una funcionaria se queja por tener pocas vacaciones: "Me parece muy injusto"

Las vacaciones ya han quedado atrás para la mayoría de los ciudadanos españoles. Algunos han disfrutado de más días que otros, pero lo realmente importante es poder desconectar durante este periodo. Los más afectados por volver a la realidad suelen ser los niños, ya que se pasan casi tres meses sin tocar un aula.

Antes del inicio escolar, Laura Daporta, funcionaria, expresó su descontento por las pocas vacaciones que tenía a través de un vídeo publicado en TikTok. El vídeo generó gran controversia, ya que consideraba "insuficientes" los 30 días de descanso que le correspondían.

"Los niños comienzan el colegio y muchos pensaréis que los profesores estuvimos de vacaciones hasta el día de hoy. Error", empezó diciendo. Aparte, la creadora de contenido dejó claro que "muchos profesores llevan dos meses de vacaciones", aunque hay bastantes que "forman parte de un tribunal", y eso supone acabar a finales de julio.

Por esta razón, algunos profesores "ni siquiera tuvieron un mes y medio de vacaciones". Aunque, no fue el caso de ella: "Luego estamos los pringados o pringadas como yo y mis compañeras que formamos parte de un equipo directivo y que hemos tenido un mes de vacaciones".

La funcionaria entiende que su opinión genere controversia, pues "a muchas personas un mes de vacaciones les parecerá mucho". No obstante, lo que encuentra irracional es que dentro de su mismo sector haya esta diferencia: "Me parece muy injusto. Y diréis: legalmente tienes las mismas vacaciones que ellos, correcto. Pero tengo muchas más responsabilidades".

"Eso quiere decir que si yo quiero que mi centro educativo vaya bien, voy a tener que trabajar prácticamente todo julio y la segunda quincena de agosto también", aseguró.

También, Laura se quejó del poco tiempo que tienen en organizar el curso escolar: "Este año nos han dado cinco días para preparar un curso escolar. Eso es una auténtica locura. No voy a ponerme a explicar todo el procedimiento... pero en cinco días no da tiempo ni de broma".

En su queja, la funcionaria quiso dejar claro que "no quiero que me aplaudan", y señaló que "a mí no me pagan por hacer horas extras". Por último, zanjó diciendo que "es lo que hay, yo solo vengo a quejarme".