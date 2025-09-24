El aeropuerto de Barcelona-El Prat obtiene una acreditación internacional por sus esfuerzos en la reducción de emisiones

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha alcanzado el nivel 4 del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), en reconocimiento a sus esfuerzos para reducir emisiones de CO₂ y alinear su Plan de Gestión del Carbono con los objetivos climáticos globales. Este avance supone no solo contar con un plan de reducción, sino transformar las operaciones del aeropuerto y de sus socios comerciales para lograr reducciones absolutas de emisiones, según ha asegurado Aena en un comunicado este miércoles. Con este reconocimiento, el aeropuerto se acerca al 4+ de cara al año que viene, que es el siguiente hito.

Además del aeropuerto Josep Tarradellas, el de Madrid-Barajas y Palma de Mallorca se encuentran también en el nivel 4. Además, otros seis aeropuertos de la red de Aena participan en la iniciativa del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) con distintos grados de avance: Málaga-Costa del Sol, César Manrique-Lanzarote, Alicante-Elche Miguel Hernández, Menorca, Ibiza y Santiago-Rosalía de Castro, que se sitúan entre los niveles 1 y 3.

Avión despegando en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) / Zowy Voeten / EPC

Cero emisiones en 2030

La compañía prevé completar antes de finales de 2025 la certificación de otros 10 aeropuertos en el nivel 1 de la acreditación ACA. De esta manera, avanza en la hoja de ruta de su Plan de Acción Climática, que fija como objetivos alcanzar en 2026 un total de 19 aeropuertos en el nivel 4+ y llegar al nivel 5 en 2030, con el horizonte de lograr cero emisiones netas en ese mismo año.

El programa Airport Carbon Accreditation es la única certificación mundial específica de gestión del carbono para aeropuertos. Actualmente, están acreditadas 638 instalaciones en todo el mundo, que son evaluadas y reconocidas de manera independiente según siete niveles de certificación que reflejan su progreso en la gestión integral de emisiones de gases de efecto invernadero.

Terminal T2 del aeropuerto de El Prat. / Archivo / Europa Press

El cumplimiento de cada nivel es auditado por una entidad autónoma bajo un estricto proceso de verificación externa. El ACI reconoce a través de estas certificaciones el esfuerzo del sector en la reducción de emisiones de CO₂, han recordado desde la gestora de aeropuertos españoles.

Placas fotovoltaicas o mejora en edificios

En El Prat, así como en otras instalaciones principales de la red de Aena, se aspira a alcanzar la neutralidad en carbono en 2026 y, en el resto, en 2030. El Plan Fotovoltaico del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentra actualmente en fase de proyecto y redacción y forma parte de las medidas previstas para avanzar hacia la neutralidad en carbono en los próximos años.

Entre los principales retos que afronta el aeropuerto destaca la necesidad de compensar las emisiones residuales, especialmente aquellas que no pueden reducirse con las tecnologías actuales. Asimismo, resulta clave transformar las operaciones de terceros que trabajan en el recinto, como proveedores y servicios auxiliares, para que se alineen con los objetivos climáticos globales.

Otro eje de trabajo es la mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras del aeropuerto, que incluye actuaciones sobre edificios, sistemas de iluminación, climatización y aislamiento, para reducir el consumo y las emisiones asociadas a la actividad diaria.