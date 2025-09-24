24 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy en Barcelona y Catalunya?

Hoy miércoles 24 de septiembre es el Dia de la Mercè, patrona de la capital de Catalunya. Es la jornada central de la fiesta mayor de Barcelona, el más importante de los municipios catalanes que han declarado el día como festivo local.

El 24 de septiembre es fiesta en Barcelona desde hace más de 800 años. La tradición se remonta a 1218, cuando según la leyenda la Virgen de la Mercè se apareció al rey Jaume I, a san Pedro Nolasco y a san Ramón de Penyafort para pedirles la creación de una orden de monjes que salvaran cristianos encarcelados por los sarracenos.

Muchos años después, en 1687, una plaga de langostas (el insecto parecido al saltamontes, no el crustáceo) se apoderó de la capital catalana, que se encomendó a la Virgen de la Mercè. Al solucionarse, fue nombrada patrona de Barcelona. Desde 1871 se celebra la fiesta mayor en su honor.

También en L'Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet

Además de en la capital de Catalunya, según los datos de la Generalitat hoy es festivo en 9 municipios catalanes más. Cinco de ellos forman parte del área metropolitana de Barcelona: son L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí y La Palma de Cervelló.

Los otros cuatro son Almacelles (Segrià, Lleida), Calldetenes (Osona, Barcelona), Escaladei (Priorat, Tarragona) y Vallgorguina (Vallès Oriental, Barcelona).