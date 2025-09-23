El tejido empresarial defiende que el Corredor Mediterráneo elevaría la productividad de las empresas conectadas un 4%

El tejido empresarial catalán y valenciano ha reclamado este martes en Barcelona, desde la sede de Foment del Treball, más concreción en la culminación del Corredor Mediterráneo, una infraestructura que, según el sector, conectaría el 45% del PIB y la mitad del turismo español.

Desde la patronal catalana calculan que su puesta en marcha plena supondría un aumento del 4% en la productividad de las empresas conectadas, un retorno de tres euros por cada euro invertido y una reducción de hasta el 50% en los tiempos de transporte frente a los medios de transporte actuales. Sin embargo, alertan que los cuellos de botella y los plazos incumplidos sitúan el horizonte real en torno a 2030.

Relevancia económica y estratégica

El acto organizado hoy ha contado con la participación del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre; Mar Alarcón, socia fundadora de Moodin Policy; Xavier Lluch, técnico ferroviario y asesor del Movimiento #QuieroCorredor; y Agnès Noguera, vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), quienes protagonizaron un análisis sobre los avances y los retos pendientes del Corredor Mediterráneo en Catalunya.

Bajo la premisa de que su desarrollo juega un papel central en la comunidad catalana, tanto por su peso demográfico como por su capacidad exportadora, Lluch recordó que “el área de transporte entre Barcelona y Tarragona representa el tercer hub logístico más importante de la UE por volumen, solo por detrás de la cuenca del Ruhr (oeste de Alemania) y la Lombardía (norte de Italia)”.

En este sentido, Alarcón subrayó el potencial del Corredor para atraer talento e innovación, y comparó la capital catalana con la de Países Bajos, alegando que Ámsterdam, gracias a su conexión con el puerto de Róterdam, consigue atraer más sedes de grandes multinacionales, a pesar que de barcelona atraer más startups.

Más allá del impacto económico, Llibre insistió en la importancia estratégica y de seguridad del Corredor en el actual contexto geopolítico, al facilitar el transporte de material de defensa desde los puertos hacia el resto de Europa.

Principales cuellos de botella

Pese a su potencial, los beneficios del Corredor dependen de la ejecución efectiva de las obras. Lluch repasó el estado actual a partir del chequeo semestral avanzado el pasado mes de julio. Destacan la terminal intermodal de La Llagosta, prevista para el primer trimestre de 2026; La Sagrera, aún sin fecha de finalización, aunque ya da apoyo a la saturada estación de Sants; y el tercer carril entre Martorell y Tarragona, que debería completarse a finales de 2026. En 2027 se espera el cambio de ancho ibérico a internacional en el tramo Tarragona–Castelló.

Los avances se contraponen las fricciones que concentran el tramo de Sant Vicenç de Calders y La Boella, donde el Corredor funcionará en vía única, reduciendo notablemente la capacidad. O en Tarragona, donde las mercancías circularán por el litoral y los pasajeros de alta velocidad por Camp de Tarragona, un diseño que empresarios y asociaciones califican de "poco práctico".

El punto más crítico, sin embargo, será la ausencia de ancho internacional en Portbou. Entre Mollet y la frontera, en un tramo de 145 kilómetros, solo se prevé una plataforma en ancho internacional con tres apartaderos. Allí se concentrará todo el tráfico del Corredor hacia Europa, lo que imposibilitará la alta velocidad entre Barcelona y Valencia.

Preguntados por cómo se puede hacer ver el Corredor con buenos ojos en Francia, Sánchez-Llibre ha expresado que este es "un trabajo importante de la diplomacia europea", mientras que Noguera ha afirmado que lo primero es hacer los deberes en España para tener legitimidad para reivindicar y Alarcón ha pedido no perder el enfoque global del proyecto.

Así las cosas, "¿Cuándo podrá un empresario transportar mercancías desde Algeciras hasta Francia? Alrededor de 2030”, resumió Lluch, aunque advirtió que esa meta dependerá de que la infraestructura sea rentable y más eficaz que la carretera.

Valencia acogerá el último acto empresarial

El calendario de 2025 se cerrará el próximo 20 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, donde se celebrará el octavo y último Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo. El encuentro reunirá a unos 2.500 representantes del tejido empresarial en apoyo a esta infraestructura estratégica. Aunque se pondrá fin a los grandes actos reivindicativos, el Movimiento #QuieroCorredor continuará activo con chequeos y acciones territoriales para vigilar el cumplimiento de los compromisos.