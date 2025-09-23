Stellantis dejará de producir unos días en seis plantas europeas, incluidas Zaragoza y Madrid

El grupo de automoción Stellantis ha anunciado este martes que paralizará la producción durante varios días en las próximas semanas en seis factorías europeas, las de Zaragoza y Madrid en España, la de Poissy en Francia, la de Eisenach en Alemania, la de Tychy en Polonia y la de Pomigliano en Italia, para evitar la acumulación de existencias. Las marcas de Stellantis son un conglomerado que incluye marcas europeas como Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel y Vauxhall, junto con Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo y Maserati, y marcas americanas como Jeep, Chrysler, Dodge y RAM. El grupo se formó a partir de la fusión del Grupo PSA (Peugeot, Citroën, Opel) y FCA (Fiat Chrysler), y suma un total de 14 marcas.

Mercado difícil

El grupo automovilístico ha confirmado este martes que "está adaptando el ritmo de producción en algunas de sus plantas en Europa con cierres temporales". El grupo no detalla la aplicación de esta medida ni las fábricas implicadas en concreto en el mensaje distribuido a los medios, pero la compañía ha explicado que el objetivo es "ajustar el ritmo de producción a un mercado difícil en Europa" y también una gestión de las existencias acumuladas "de la manera más eficiente posible antes de que finalice el año".

Plantas

En Francia, la dirección de la factoría de Poissy, a las afueras de París, ha informado a los representantes de los trabajadores de que el parón se prolongará allí durante tres semanas, del 13 de octubre al 3 de noviembre. Según el diario económico francés 'Les Echos', la suspensión de la actividad será de cinco días en Eisenach, siete en Figueruelas (Zaragoza), nueve en Tychy, 14 en Madrid y 15 en Pomigliano.

Caída de las ventas

Stellantis tuvo un muy mal año en 2024 y está tratando ahora de recuperarse, pero entre enero y julio de este año sus ventas han seguido cayendo un 8,1% en Europa continental, mientras que las de sus principales competidores, que son Renault y Volkswagen, subían un 5,8% y un 3,6%. El grupo espera que la recuperación venga con el lanzamiento de nuevos modelos y con la superación de algunas crisis, como la provocada por los airbag Takata.

En los seis primeros meses de 2025 aparecieron claros signos preocupantes para Stellantis. La multinacional formada en 2021 a partir de la fusión de la compañía francesa PSA y la italiana FCA registró unas ventas de 2.664.000 unidades entre enero y junio, el volumen más bajo en un semestre desde su creación. En comparación con los seis primeros meses de 2024, la caída fue del 7,2%, es decir, 208.000 vehículos menos. En su informe financiero, la compañía atribuyó la caída principalmente a "la menor producción de vehículos importados más afectados por los aranceles aduaneros, las menores ventas al canal de flotas y los desfases de producción por la desaparición de ciertos modelos".

Problemas y lentitud

Aunque Stellantis apunta a los derechos de aduana como una de las principales causas de la caída de las ventas, lo cierto es que arrastra también las consecuencias de los problemas de las correas de distribución de caucho (motor Puretech) y otros problemas de fiabilidad de sus modelos diésel, conocidos más recientemente.

Stellantis atraviesa una cierta lentitud en el desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos, aunque han llegado algunos modelos híbridos de buenas expectativas. Pero el retraso en el lanzamiento de nuevos modelos se ha dejado notar en las cuentas. El Alfa Romeo Tonale llegó al mercado casi tres años después de que se presentara el prototipo; el Fiat 500 híbrido llegará cinco años después de lo previsto; Chrysler y Dodge llevan años esperando nuevos productos para el mercado estadounidense.