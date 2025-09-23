El Salón Náutico de Barcelona renace tras el parón por la Copa América de vela, se expande en el puerto y sube el nivel

El Salón Náutico regresa a Barcelona. Tras un año de parón por la celebración de la Copa América de vela, que impedía (físicamente) la simultaneidad en la celebración de ambas citas, el histórico certamen renace en el puerto, con más espacio para mostrar embarcaciones y con el objetivo de subir el nivel de los expositores y visitantes. Los impulsores han explicado este martes que quieren atraer sobre todo al público navegante, después de haber aumentado la oferta de barcos de mayor eslora e impulsar el negocio. "Tenemos la marca Barcelona y eso es imbatible", ha proclamado el presidente del salón, Luis Conde.

Del 8 al 12 de octubre, la edición número 62 del evento contará con más de 200 expositores que repartirán hasta 500 embarcaciones por el litoral portuario, con la gran novedad del Moll Barcelona, donde atracarán los más grandes, de entre 16 y 30 metros, y del Moll d'Espanya, destinado a catamaranes, una de las industrias con mayor proyección. Se repartirán en 7.500 metros cuadrados de exposición. El director del Salón Náutico, Josep Antoni Llopart, ha asegurado que la apuesta por los barcos grandes, con un 24% del total de este tipo, supone el doble de los que había en 2023. Los 130 barcos que habrá en el agua supondrán la exposición flotante más importante de su historia. Además, se presentarán 56 novedades, 26 de las cuales catamaranes y 8 son veleros candidatos al Mejor Barco Europeo de Año.

Los responsables del Port de Barcelona y organizadores del Salón Náutico: Jordi Carrasco (ANEN), Luis Conde (presidente del salón), José Alberto Carbonell (presidente del puerto), Josep Antoni Llopart (director del salón) y David Pino (director del Port Vell). / Port de Barcelona

Contacto con las marcas

Llopart ha contado también que desplegarán un programa de acompañamiento entre los posibles compradores, para ponerlos en contacto con los astilleros y marcas. "El salón sirve como palanca, para acelerar el proceso de compra, que a veces se produce inmediatamente y otras se dan más adelante", ha descrito, asegurando que no tienen estimaciones sobre el volumen de negocio que generan y que su trabajo consiste en atraer al máximo de compradores potenciales, que en esta ocasión han buscado en expatriados mexicanos que viven en Madrid; alemanes residentes en Baleares o personas de la comunidad china vecinos de la capital catalana, por poner algunos ejemplos.

Además de ese contacto entre las partes, el Salón Náutico ha querido aumentar el nivel de la oferta gastronómica, con un menú degustación del biestrellado Rafa Zafra (Estimar). Esto se sumará a un Open Bar, con tapas de calidad; varios 'foodtrucks' o la propuesta del restaurante Brava. Junto al Portal de la Pau, además, se instalará el Village, 2.500 metros cuadrados donde se reunirán visitantes, expositores, profesionales y visitantes. Sin embargo, el precio de la entrada para un día es de 26 euros, cuando en el pasado era más económica, lo que hace prever que será un público más especializado.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, entre Luis Conde (derecha) y Josep Antoni Llopart, en la presentación del Salón Náutico. / Port de Barcelona

Divulgación en la terminal Drassanes

En la presentación, además de Conde y Llopart, ha participado el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, anfitrión físico y también conceptual del salón. La autoridad portuaria ha vuelto a organizar el Àgora Port, donde habrá una treintena de actividades vinculadas a la economía azul y la innovación. "Es un orgullo y un honor sumarnos al salón porque es una nueva oportunidad para conectar el puerto y la ciudad", ha interpretado Carbonell. Las conferencias, debates o mesas redondas tendrán lugar en la terminal Drassanes, que hasta hace un año ocupaba el equipo neozelandés de la Copa América, Emirates Team New Zealand, y antes había sido la base de Balearia junto al World Trade Center, en pleno Moll Barcelona acabado de reformar.