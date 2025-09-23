Revolut prepara el camino hacia los 100 millones de clientes e inaugura su nueva sede global en Londres

Revolut, el neobanco líder en clientes, ha inaugurado este martes su nueva sede a nivel global, localizada en la 'city' financiera de Londres, en el distrito de Canary Wharf. Con este movimiento, la fintech busca "reforzar las raíces inglesas de la empresa, así como la visión de convertirse en el proveedor de servicios financieros líder a nivel mundial", tal y como ha expresado en un comunicado divulgado este martes.

Además, la compañía ha anunciado que acaba de superar la barrera de los 65 millones de clientes en el mundo, un hito más "en la solidificación de su posición como líder fintech global". Según han detallado, 12 millones de los 65 se encuentran afincados en Inglaterra, donde el neobanco fijará su sede, y más de cinco millones son de España. Sin embargo, la compañía está muy lejos de detenerse, y ha revelado también "un calendario firme para alcanzar el hito de 100 millones de clientes para mediados de 2027, así como una ambición de entrar en más de 30 nuevos mercados para el año 2030", como se desprende del comunicado.

Para lograr su objetivo, Revolut realizará una inversión de 11.500 millones de euros en los próximos cinco años, que supondrá "la creación de 10.000 puestos de trabajo a nivel mundial". Además, esto incluye fondos significativos para regiones ya establecidas y de rápido crecimiento, como Reino Unido, a donde irán destinados 3.400 millones de euros, el hub de Europa occidental, que recibirá 1.000 millones, y Estados Unidos, donde el banco destinará 425 millones de euros. "Estas inversiones sostendrán también el crecimiento en otros mercados europeos, así como los lanzamientos en nuevos mercados en Latinoamérica, Asia Pacífico y Oriente Medio", asegura el banco digital.

Cuatro pilares de crecimiento

En una presentación realizada en su nueva sede, Revolut ha anunciado los cuatro pilares sobre los que se sostendrá su proyecto de crecimiento global con el que buscarán lograr los 100 millones de clientes. En primer lugar, la expansión internacional, con crecimiento en Latinoamérica, Asia Pacífico, África, Oriente Medio y Europa es fundamental para el neobanco. La compañía ha anunciado la apertura próxima de operaciones en países como México, Colombia, Argentina, India o Sudáfrica.

El segundo pilar, la innovación de producto, lo han desarrollado durante la jornada Vlad Yatsenko, CTO y Co-Fundador de Revolut, y Tara Massoudi, General Manager de Premium Products. Este aspecto se centra en dos áreas en los que la compañía tiene la ambición de progresar: IA y banca privada. Otro de los frentes prioritarios para la compañía es el crecimiento de Revolut Business, su banco para empresas. El General Manager de la división, James Gibson, anunció que la plataforma ha alcanzado recientemente los mil millones de dólares en ingresos anuales.

Por último, el cuarto pilar de la estrategia de Revolut son las colaboraciones estratégicas. Una de las más relevantes para la compañía la han firmado con el futuro equipo de Fórmula 1, Audi. Aún no se conocen todos los detalles del acuerdo mutuo, pero el directivo de Revolut Antoine Le Nel anunció una edición especial de tarjetas 'cobrandeadas'. A través de estos cuatro pilares, Revolut buscará conquistar la meta de los 100 millones de clientes para afianzarse, aún más, como el neobanco líder a nivel mundial.