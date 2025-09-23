Un grupo de parados edita un libro contando sus vivencias: "Hay semanas que logro trabajar lo justo para comprar carne los domingos"

"He tenido y tengo una vida muy dura, más dura que el hormigón armado. No acabo con ella ni suicidándome tres veces. Pero más duro es el pan que me espera esta noche para cenar", cuenta 'Soy sin H', autor del relato 'Buenas noches'. En el mismo repasa con humor su discontinua carrera profesional como peón de obra, repleta de estrecheces económicas y compartida mano a mano con otro peón, Fran o 'Flan sin nada', un "tío flojo, pero apañado" y "más agarrado que un gato intentando no caer al agua".

Un escrito en el que el autor se vale de la ironía como vehículo terapéutico para lidiar con una rutina precaria y repleta de carestías. 'Soy sin H' es uno de los 30 autores que han escrito "Hormigas", un libro que agrupa relatos cotidianos y reflexiones de distintos usuarios de la oenegé T'Acompanyem, ubicada en el distrito de Sant Andreu de Barcelona y que liderada por un director de escuela jubilado, Isidro G. de Tena, lleva más de una década ayudando a personas sin empleo a reinsertarse laboralmente tanto como a resistir comunitariamente la soledad del paro.

No podía quejarme porque me echaban. Pagaban poco, pero necesitaba mantener a mi familia

Relatos de transportistas con jornadas interminables. "Desesperado nuevamente, conseguí trabajo de chofer. Repartía muebles por toda Catalunya. Supuestamente mi trabajo era solo conducir, pero acabé desarmando muebles viejos, montando nuevos, cargando, reciclando… Mi jornada era de seis de la mañana a cinco de la tarde, pero en realidad no llegaba ningún día a mi casa antes de las once de la noche. Todas las entregas eran en pueblos lejanos. No podía quejarme porque me echaban. Y pagaban muy poco. Pero no podía hacer nada, necesitaba mantener a mi familia", cuenta otro miembro de la oenegé.

O historias de los peones de la industria turística que hacen posible los millones de visitantes que recibe Barcelona cada año. "En el último mes, más de siete pisos turísticos de la empresa con la que trabajaba habían quedado hechos polvo. Todos por gente que vino con la única concepción de que Barcelona era para ellos una tierra de libertinaje y corrupción", explica esta limpiadora, que en su capítulo narra cómo le dejan las habitaciones algunos visitantes, con el inodoro embozado por racimos de uvas o toallas y sábanas quemadas y la habitación pintada de ceniza.

A veces trabajo tres días limpiando casas, otras uno. No es mucho, pero es algo. Lo justo para comprar algo de carne los domingos

Autores en paro y otros que, pese a tener un empleo, no ganan lo suficiente para llegar a final de mes. "A veces trabajo tres días limpiando casas, otras uno. No es mucho, pero es algo. Lo justo para comprar algo de carne los domingos y unos yogures para mis hijos".

Séniors y migrantes

Los relatos entremezclan ejemplos de la precariedad que todavía anida en el mercado laboral español, por más que las cifras de empleo ostenten registros récord. Unas carreteras secundarias por las que se mueven personas nacidas en Catalunya, que la crisis del 2008 descabalgó de sus empleos y desde entonces encadenan, cuando pueden, trabajos que duran meses o semanas. “Tengo 64 años, ya se me acaba el paro y encontrar trabajo a esa edad se hace difícil. Me faltan tres años para poder jubilarme. Sólo tres años más. Respiro hondo y me digo: aguanta, Luis, ya falta poco", cuenta un relato.

Me faltan tres años para poder jubilarme. Sólo tres años más. Respiro hondo y me digo: aguanta

En el libro también aparecen personas nacidas fuera de España y que durante los últimos años han migrado a la metrópoli catalana en busca de un futuro mejor. "Tomar esa decisión fue lo más difícil. No pude decirle nada a mi esposa porque sabía que no me dejaría ir. Tampoco pude despedirme de mi bebé. El 29 de septiembre de 2024 fue el día más horrible de mi vida. Dejé una parte de mí a 8.000 kilómetros de distancia. Pero, al mismo tiempo, sentí alivio. Por fin di el primer paso. Metí toda mi vida en una maleta de 10 kilos y en una bolsa de seis kilos", afirma I.M.P.

A veces trabajo todo el día por 40 euros. Otras prometen y no pagan. ¿Y qué puedo hacer? Nada, tragar saliva y volver al día siguiente

Las dificultades para poder regularizar su situación, que empujan a muchos de ellos a la economía sumergida, son uno de los temas más abordados en 'Hormigas'. "Mi esposo trabaja en la Plataforma, ese lugar donde los ‘sin papeles’ esperan al alba a que alguien les contrate para la construcción. Trabajan por horas, por días. No hay contrato, ni seguridad, ni respeto. A veces trabajan todo el día por 40 euros. Otras, por nada. A veces le prometen y no le pagan. ¿Y qué puede hacer? Nada, tragar saliva y volver al día siguiente", cuenta una de las autoras.

Los testimonios dan cuenta de lacras antiguas, como la temporalidad que poco a poco va remitiendo pero todavía castiga a una parte importante de la población trabajadora, que se fusionan con crisis más nuevas, como la de la vivienda. "Hoy me enfrento a un nuevo reto: mi contrato ha terminado y necesito encontrar un trabajo estable. Sin un contrato no puedo soñar siquiera con alquilar un pequeño piso propio. Hasta ahora he vivido compartiendo habitaciones, adaptándome a lo que había. Pero sigo soñando con un espacio mío, sencillo pero digno, donde pueda tener un pedacito de hogar", cuenta una de las autoras.

"Yo no nací con vocación de hormiga, pero la vida me convirtió en una. De esas que trabajan sin descanso, que apenas se ven, que cargan el peso de su mundo sobre la espalda sin que nadie lo note. [...] Soy una hormiga y no me voy a rendir", promete una de las autoras.