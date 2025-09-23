MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid

La empresa MM Fiber Packaging ha iniciado el cierre de su fábrica de Montcada i Reixac. La compañía especializada en fabricar material para empaquetar productos farmacéuticos, entre cuyos clientes destacan Grífols o Almirall, está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 91 personas, prácticamente la totalidad de la plantilla. El expediente fue comunicado a la plantilla el pasado 2 de septiembre y registrado ante la autoridad laboral el pasado 10 de septiembre, según ha podido confirmar este medio de distintas fuentes. La empresa pretende dejar solo a 14 personas de la división de oficinas y cesar a todo el personal de planta, esos 91 trabajadores afectados.

"La empresa justifica este ere por causas organizativas y productivas, alegando la desaparición progresiva de las áreas de producción y el traslado de la carga de trabajo en otros centros en Madrid, Francia e Irlanda", ha hecho público este martes el sindicato CCOO en un comunicado. Concretamente, desde la central explican como durante los últimos años la dirección ha ido favoreciendo los dos centros que tiene en la capital española y destinando pocos recursos a la planta de Montacada. EL PERIÓDICO ha trasladado sus preguntas a MM Fiber Packaging para tratar de recabar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

"Nos han dejado morir de manera premeditada", explica el presidente del comité de empresa, Francisco Martínez Zoroa. MM Fiber Packaging adquirió la planta de Montcada en 2022, si bien la factoría lleva décadas en funcionamiento y los primeros trabajos se remontan a la década de los 60, cuando nació como empresa familiar. Desde la central acusan a la dirección de adquirir la factoría únicamente interesados por su cartera de clientes y, una vez consolidados estos, prescinde ahora de los empleados catalanes.

Desde la actual dirección le han tralsadado al comité su intención de derivar la inmensa mayoría de las producciones que hasta ahora hacían en Montcada a los dos centros que tiene en Madrid, donde ocupa a unas 260 personas, según fuentes sindicales. El periodo de consultas finaliza el próximo 9 de octubre y, por el momento, el acuerdo entre empresa y sindicatos parece improbable. Desde CCOO reclaman la retirada del expediente y amenazan con demandar la nulidad del mismo en los tribunales.

Repunte de despidos

MM Fiber Packaging se suma así a la lista de compañías que a lo largo de este año han ido formalizando expedientes de regulación de empleo. Otras compañías con sede en la provincia de Barcelona que han recortado puestos de trabajo son King (creadora del popular videojuego Candy Crush), la empresa de atención telefónica CPM o la hasta hace poco moderadora de contenidos de Meta, Telus, entre otros.

En toda Catalunya, un total de 6.057 trabajadores han sido despedidos mediante un ere en lo que va de año. La cifra, que agrupa todos aquellos ceses colectivos anunciados y cerrados entre enero y agosto de este 2025, es un 63,4% mayor que la registrada durante el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat. A falta de ver cómo evoluciona el tejido empresarial y la economía durante la segunda mitad del año, este 2025 ya apunta como uno de los ejercicios con mayor volumen de despidos colectivos de la última década.