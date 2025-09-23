El listado definitivo de las ayudas del gobierno en cada Comunidad Autónoma para comprar o alquilar vivienda en 2025

Miles de jóvenes españoles se enfrentan en 2025 a un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible, con precios de compra y alquiler en máximos históricos. La buena noticia es que tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas han desplegado un abanico de ayudas que van desde el Bono Alquiler Joven hasta los avales hipotecarios del ICO, pasando por subvenciones específicas en cada territorio.

Un mercado tensionado y nuevas medidas

El precio de la vivienda en España sube ya a un ritmo anual del 12%, según el INE. A ello se suma el alquiler, tensionado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde la demanda supera con creces la oferta. En este contexto, el Ejecutivo ha reforzado el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, al que se suman programas regionales adaptados a la realidad de cada comunidad, pero no parece ser capaz de llevar adelante el Plan Estatal 2026-2030.

Entre las medidas estatales más destacadas figura el Bono Alquiler Joven, con hasta 250 euros mensuales durante dos años; el programa de alquiler con opción a compra de vivienda pública, que permite destinar parte del alquiler al futuro pago de la vivienda; las subvenciones para municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, con ayudas de hasta 10.800 euros para menores de 35 años; y los avales del ICO, que permiten financiar hasta el 100% de la hipoteca sin necesidad de disponer de gran ahorro previo.

Qué ofrece cada Comunidad Autónoma

El mapa autonómico presenta notables diferencias.

Comunidad Autónoma Tipo de ayuda destacada Beneficiarios / Requisitos principales Castilla-La Mancha Subvención compra vivienda joven hasta 10.800 € Menores de 35 años, primera vivienda, condiciones según convocatoria autonómica. Comunidad Valenciana Aval del 15 % de la hipoteca para financiar hasta el 95 % + reducciones fiscales (ITP, IAJD) Menores de 35-46 años, residencia en la comunidad, ingresos según normativa autonómica. Otras CCAA Bonos de alquiler joven, ayudas a la compra en municipios con reto demográfico, vivienda protegida Varía según comunidad; consultar convocatorias oficiales en webs autonómicas.

Retos pendientes

Aunque el abanico de ayudas es amplio, persisten obstáculos. La oferta de vivienda protegida sigue siendo limitada y la burocracia ralentiza el acceso a las subvenciones. Además, muchos jóvenes no cumplen con los requisitos de ingresos o residencia establecidos por las convocatorias.

En definitiva, 2025 acabará siendo un año clave para comprobar si estas medidas logran mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. El reto no solo pasa por multiplicar las ayudas, sino también por garantizar que lleguen de forma rápida y eficaz a quienes más las necesitan.