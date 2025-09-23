Vivienda
El listado definitivo de las ayudas del gobierno en cada Comunidad Autónoma para comprar o alquilar vivienda en 2025
Todas las ayudas del Estado y de las autonomías para jóvenes que quieren acceder a la vivienda en 2025
Consulta el listado de ayudas estatales y autonómicas para comprar o alquilar vivienda en 2025: avales ICO, bono alquiler joven y subvenciones regionales
Miles de jóvenes españoles se enfrentan en 2025 a un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible, con precios de compra y alquiler en máximos históricos. La buena noticia es que tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas han desplegado un abanico de ayudas que van desde el Bono Alquiler Joven hasta los avales hipotecarios del ICO, pasando por subvenciones específicas en cada territorio.
Un mercado tensionado y nuevas medidas
El precio de la vivienda en España sube ya a un ritmo anual del 12%, según el INE. A ello se suma el alquiler, tensionado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde la demanda supera con creces la oferta. En este contexto, el Ejecutivo ha reforzado el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, al que se suman programas regionales adaptados a la realidad de cada comunidad, pero no parece ser capaz de llevar adelante el Plan Estatal 2026-2030.
Entre las medidas estatales más destacadas figura el Bono Alquiler Joven, con hasta 250 euros mensuales durante dos años; el programa de alquiler con opción a compra de vivienda pública, que permite destinar parte del alquiler al futuro pago de la vivienda; las subvenciones para municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, con ayudas de hasta 10.800 euros para menores de 35 años; y los avales del ICO, que permiten financiar hasta el 100% de la hipoteca sin necesidad de disponer de gran ahorro previo.
Qué ofrece cada Comunidad Autónoma
El mapa autonómico presenta notables diferencias.
Retos pendientes
Aunque el abanico de ayudas es amplio, persisten obstáculos. La oferta de vivienda protegida sigue siendo limitada y la burocracia ralentiza el acceso a las subvenciones. Además, muchos jóvenes no cumplen con los requisitos de ingresos o residencia establecidos por las convocatorias.
En definitiva, 2025 acabará siendo un año clave para comprobar si estas medidas logran mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. El reto no solo pasa por multiplicar las ayudas, sino también por garantizar que lleguen de forma rápida y eficaz a quienes más las necesitan.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río