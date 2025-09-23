El Gobierno consolida el embargo "total" de armas a Israel y veta la importación de productos israelíes fabricados en territorios palestinos ocupados

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel, dos semanas después de la aprobación del resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contestar a los ataques de Israel sobre Gaza. Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una comparecencia en rueda de prensa junto a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Además, Cuerpo ha asegurado que también se vetará la venta combustible que pueda ser utilizado para aviones, que hasta ahora no estaba incluido en los reglamentos de comercio, así como la prohibición de importar bienes y servicios producidos en los territorios palestinos ocupados por Israel. Además, se prohíbe la publicidad de los productos que hayan sido fabricados en asentamientos ilegales israelíes.

El embargo de armas a Israel, que el Gobierno adopta de hecho desde el año 2023, ahora contará con mayor cobertura legal mediante una norma que se ha retrasado por la complejidad técnica de su elaboración. Las demás medidas contra Israel se aprobaron en la reunión del Gabinete del 9 de septiembre, pero quedó pendiente el decreto debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.

El ministro Cuerpo ha asegurado que se compromete a comparecer trimestralmente para dar cuenta de la aplicación de este decreto-ley y ha señalado que será posible levantar alguna de las prohibiciones en algún momento en caso de ser necesario por "interés nacional". Esas operaciones excepcionales podrán autorizarse a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Cuerpo ha señalado que el comercio con Israel apenas se verá perjudicado por esta medida, puesto que solo el 0,5% del total de las exportaciones provienen de empresas situadas en asentamientos ilegales palestinos.

La nueva normativa refuerza jurídicamente el embargo de armas que España aplica desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza que ha provocado más de 63.000 muertos, 159.000 personas heridas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de civiles. España es el primer país en consolidar legalmente la prohibición de exportar e importar armas con Israel y la de comerciar y publicitar productos provenientes de los asentamientos ilegales de territorios palestinos. El Gobierno asegura que con esta medida se intensifica la presión internacional sobre Israel y se contribuye a poner fin al genocidio en Gaza, de forma compatible a la condena por el atentado perpetrado por la organización terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Compromiso de España con la paz y la seguridad internacional

Desde octubre de 2023, España ha liderado los esfuerzos internacionales para exigir un alto al fuego permanente, la liberación incondicional de todos los rehenes y el fin del bloqueo de ayuda humanitaria sobre la franja. El real decreto-ley aprobado este martes reafirma este compromiso de España con la paz y la seguridad internacional.

El embargo se enmarca en una política más amplia de apoyo a la solución de dos Estados, el reconocimiento de Palestina y el impulso de iniciativas en la ONU y la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidades por crímenes de guerra. Se suma también a una serie de esfuerzos para aislar internacionalmente a Israel como la propuesta de la Comisión Europea de suspender la aplicación de la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

Sumar pedirá más cambios

Sumar va a pedir que el real decreto ley para el embargo de armas a Israel, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, sea tramitado en el Congreso como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto y aplicar en el futuro esta medida a los países "condenados o investigados por genocidio".

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, avisó el lunes a sus socios del PSOE de que pedirían la tramitación como proyecto de ley si el real decreto no era ambicioso, y fuentes de Sumar han confirmado a EFE este martes en un comunicado que finalmente así lo exigirán. La intención, según las mismas fuentes, es ampliar el texto para poder aplicarlo en un futuro no solo a Israel, sino a todos los países que sean "condenados o investigados por genocidio".

En un comunicado, Sumar ha explicado que también pedirán cambiar la disposición adicional única del real decreto ley, que autoriza al Consejo de Ministros a exceptuar alguna operación del embargo en vigor. Y advierte de que mientras esta cláusula no sea modificada en su tramitación parlamentaria, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros.