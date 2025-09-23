Pagar en efectivo o una compra de menos de 5 euros se percibe como “gratis”: así son las "Girl Maths" que triunfan en TikTok

Cada vez aparecen más vídeos en redes sociales que muestran cómo las personas justifican determinados gastos. TikTok se ha convertido en el escaparate perfecto para estas ocurrencias, donde el ingenio y el humor se mezclan con razonamientos que desafían la lógica financiera. Dentro de este fenómeno, una de las tendencias más virales es la llamada “Girl Math” o “matemáticas de chicas”, un término que ha conquistado millones de visualizaciones.

La idea surgió en julio de 2023 en el pódcast “Fletch, Vaughan & Hayley”, transmitido por la cadena neozelandesa ZM. En uno de sus episodios, los presentadores bromearon con el gasto de una joven que había invertido 400 dólares en extensiones de pelo para su boda. Su conclusión fue que ese desembolso era prácticamente gratis, ya que, calculado por pulgada, costaba solo 80 céntimos, mientras que rehacer la boda por no estar contenta con su melena habría supuesto unos 40.000 dólares. El fragmento, publicado en TikTok, acumuló más de 1,6 millones de reproducciones, dando origen a la tendencia.

Desde entonces, el fenómeno se ha extendido a escala global. En TikTok, la etiqueta #girlmath supera los 36 millones de visualizaciones. La esencia de esta moda no es tanto dar lecciones de economía, sino reírse de los pequeños autoengaños que hacemos al gastar dinero. Como explican muchos vídeos, el truco está en reinterpretar el gasto de manera que parezca una inversión o incluso un beneficio.

Las supuestas compras gratis

Uno de los razonamientos más populares dentro del Girl Math es el de las compras baratas. Si un producto cuesta 5 euros o menos, automáticamente se percibe como “gratis”. Otro clásico es el “coste por cumplido”: si un vestido de 100 euros te genera suficientes piropos en redes sociales o en persona, el outfit “se paga solo”. También está la lógica de las rebajas: adquirir un producto con descuento no implica gastar, sino encontrar un dinero extra que puede destinarse a otro capricho.

Los ejemplos se multiplican y se vuelven cada vez más ingeniosos. “Si pago en efectivo, es dinero gratis” es uno de los mantras más repetidos, ya que al no ver reflejado el gasto en la cuenta bancaria la sensación es diferente. “Si compro algo y lo devuelvo, es como ganar dinero”, porque al recibir el reembolso se percibe como un ingreso inesperado. Incluso pagar un producto extra para evitar los gastos de envío se considera un acierto, ya que, según la lógica del Girl Math, lo tangible siempre vale más que lo invisible.

Detrás de estas matemáticas “alternativas” hay una especie de código compartido entre usuarias, una complicidad que convierte en virales razonamientos aparentemente absurdos pero divertidos.