General Dynamics firma una alianza con la catalana Gutmar para desarrollar tecnologías de uso civil y militar

La compañía de defensa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara (GDELS) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la empresa catalana Gutmar, especializada en mecánica de alta precisión. Gutmar, adquirida en abril por el fondo Lauria Partners y en la que participa como socio minoritario Hyperion —vehículo impulsado por el exlíder del PP Pablo Casado—, trabajará junto a GDELS en el desarrollo de proyectos con aplicaciones tanto civiles como militares, según anunciaron ambas empresas en un comunicado.

La alianza se ha formalizado durante un encuentro celebrado en las instalaciones de Gutmar en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde las compañías exploraron posibles líneas de cooperación en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa impulsado por el Gobierno, que contempla este año un incremento del gasto militar de 10.471 millones de euros.

En este contexto, la multinacional estadounidense GDELS y Gutmar han identificado sinergias que les permitirán reforzar sus capacidades en proyectos de tecnología de uso dual. Gutmar ha consolidado en los últimos años su presencia en sectores estratégicos como la aeronáutica, el espacio, la defensa, la seguridad y la fusión nuclear, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades conjuntas.

Alejandro Page, nuevo director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, ha subrayado que uno de los ejes del plan industrial de la compañía para 2025-2030 es “tender puentes y trabajar como socios con empresas como Gutmar”.

Por su parte, Joan Martorell, presidente de Gutmar, ha asegurado que alianzas de este tipo con grandes compañías tractoras son clave para que la industria catalana y sus pymes refuercen sus capacidades y consoliden su papel dentro del sector de la defensa.