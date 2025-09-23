Un empresario chino explica la clave del éxito asiático en España: cómo la mentalidad de "no gastar" y la ejecución rápida transformaron la hostelería

Johni Zhang, primer embajador del ICV y empresario con una cartera de 5.000 clientes B2B, llegó a España en el año 86. Su historia es el reflejo de la mentalidad económica de una generación de inmigrantes que convirtió el trabajo duro y el ahorro extremo en un motor de éxito en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Este enfoque no solo cimentó los tradicionales restaurantes de "arroz tres delicias y rollito de primavera" sino que impulsó una diversificación que hoy abarca desde el sector mayorista hasta la digitalización.

Zhang, que nació en China y creció en España, explica que sus padres migraron debido a la pobreza de China en los años 60, 70 y 80. Para la primera generación, la clave era la supervivencia en la hostelería y la limpieza, cobrando un dinero "muy por debajo de la media española".

Salario de supervivencia: 30.000 pesetas

La dedicación era total. Los padres de Zhang llegaron a cobrar "30.000 pesetas" limpiando platos al mes en los años 80, mientras que la media española era de unas 80.000 pesetas. En euros, esta cifra apenas alcanzaba los 150€. Esta generación vivió en condiciones muy austeras, en habitaciones con "mucha gente con ocho camas a la vez".

Un restaurante chino en Madrid. / Jesús Hellín / Europa Press

La estrategia era simple: "no tenían días festivos, no tenían vicios" ni ocio. ¿El resultado? "Todo el dinero que cobraban lo enviaban a China", afirma Zhang. Para ellos, un trabajo menos cansado que el que tenían en China ya era "mejor vida".

El bar como máquina de riqueza

La mentalidad china para el ahorro se resume en "no gastar". Johni Zhang explica que el tiempo libre es la trampa que conduce al gasto (tomar café, viajar).

El empresario pone como ejemplo la hostelería: "Hay chinos que regentan un bar, uno solo, no hace falta que regenten muchos, uno solo, y está forrado, tiene la cuenta bancaria llena de dinero". La razón es que están desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. "No tienen tiempo a gastarlo". Literalmente, "comen, desayunan, cenan" en el trabajo. Algo que dista mucho con nuestro filosofía y estilo de vida.

Ejecutar, adaptar y no parar

Históricamente, los chinos de los años 70, 80 y principios de los 90 "lo único que sabían eran abrir restaurantes chinos". La máxima empresarial era la ejecución rápida: "El chino es como que tiene la idea y venga a ejecutar, me da igual a veces el branding, el visual, el marketing. Yo abro el negocio y desde el primer día intento que trabajar y ya está".

Esta falta de miedo se trasladó a los bazares. Si bien el concepto de "Todo a 100" existía previamente en España, "el chino aprendió del Todo a 100 y abrió el Todo a 100, copió y mejoró, copió, mejoró y llevó a barato". Además, el protagonista confirma que Yiwu (el mayor centro de proveedores del mundo) creció gracias a España, que implantó este modelo de negocio allí.

El empresario chino Johni Zhang explicando cómo es la cultura china en cuanto a trabajo / YouTube

Zhang subraya que ahora la comunidad china está "acaparando en muchos sectores de la hostelería" como panaderías, bares y sushis. Su consejo clave para el éxito a largo plazo es: "Si te duermes y o en la zona cómoda, no puedes estar", enfatizando la necesidad de la innovación continua para que la competencia no te coma.

España: un buen país para emprender con leyes estables

Zhangconsidera que España es un "buen país para emprender". Aunque los beneficios no sean tan "brutos" como en países menos desarrollados, Europa ofrece leyes estables y seguridad. El país "acoge bastante bien a los extranjeros" y si un emprendedor se arruina, "puedes cobrar del Estado" y tienes acceso a la Seguridad Social y médicos.

Además, el empresario desmiente el mito fiscal sobre su comunidad: "¿Por qué decían que los chinos no pagamos impuestos? Yo siempre he dicho que esto es totalmente discriminatorio". Si hubo problemas en el pasado fue por desconocimiento y falta de asesoramiento adecuado (sin tramitar licencias de actividad, por ejemplo). El mensaje final es claro: a los jóvenes emprendedores les dice: "entre hacer o no hacer, hazlo", ya que el riesgo es esencial en la etapa entre los 20 y los 50 años, la que realmente "mueve la economía".