La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: "Parecemos invisibles"

"10 días antes de cumplir los 50 años me dijeron que me iba a la calle”, recuerda Jordi Berenguer. Este barcelonés llevaba entonces tres décadas en una multinacional holandesa de pintura, ubicada en la Zona Franca, cuando le anunciaron su despido. No podía ni imaginar que precisamente la pintura volvería a ser su puerta de reentrada al mercado laboral.

“Nos juntan un día y nos dicen que van a hacer un ere. Nadie está preparado para ese palo y sinceramente me quedé un poco en shock”, prosigue. Berenguer, que ejercía entonces como administrativo pero que había jugado casi todos los roles en esa compañía química que fabricaba las conocidas pinturas Bruguer, se dio un tiempo para ver qué hacía con su vida. Una decisión nada fácil a su edad y es que la mitad de las compañías reconoce que evita contratar a mayores de 45 años, según la última edición de la encuesta sobre ‘edadismo’ que realiza cada año la Fundación Pimec.

“Tenía un colchón con la indemnización y le dije a mi mujer que me daba unos meses, que necesitaba un tiempo de relax porque acabé muy desilusionado”, afirma. Cuando él empezó en la fábrica de pintura el ‘Infojobs’ de la época eran los anuncios dominicales de los periódicos en papel. Hoy la gran mayoría de empresas no aceptan ni currículos físicos por potenciales vulneraciones de la ley de protección de datos.

Jordi Berenguer, que se quedó en paro a los 50 años y encontró empleo como pintor de miniaturas en el taller Art-W Studio. / Victòria Rovira / EPC

Si durante 30 años la fabricación de pintura había sido su oficio, el uso de la misma se convirtió en su nuevo empleo. Un amigo le envió un anuncio que vio por Instagram de Art-W, una empresa que se dedicaba a pintar miniaturas de Warhammer para aquellos aficionados al modelismo que gustan más de coleccionar o jugar que no de pintar sus propias miniaturas. “Era una afición que yo tenía desde hace tiempo pero nunca me había planteado que te pudieran pagar por ello. Iba un poco a la expectativa, no estaba muy predispuesto a empezar una cosa nueva tan rápido, pero fui a probar y me cogieron. Cuando se lo cuento a la gente flipa en colores”, se ríe.

Colectivo prioritario

“Estuve dos meses en paro, a mis 50 años… soy consciente de que el mío es un caso totalmente atípico”, afirma, consciente de las dificultades de inserción que suelen enfrentar las personas de su edad, tal como evidencian investigaciones como las realizadas por la fundación Iseak.

Esta realizó hace unos años un experimento que consistió en enviar 1.600 currículos ficticios a 800 vacantes de empleo publicadas en el portal Infojobs para las ciudades de Barcelona, Madrid y Euskadi. Dos currículos enviados a una misma oferta, con características similares (nivel educativo, tipología de trabajos realizados o género) pero con dos perfiles distintos de candidato; uno, de una persona de 35 años y el otro, de una de 49 años. Resultado: la probabilidad de recibir una respuesta por parte de las empresas es 50% menor para las personas mayores.

No en vano, el Ministerio de Trabajo rebajó en la última ley de empleo (reformada en 2023) de 50 a 45 años la edad de atención prioritaria en las políticas de empleo. Y es que actualmente, pese al buen momento que vive la ocupación, la tasa de paro entre los mayores de 50 años supera la media y roza el 10%. Un problema mayor entre hombres que entre mujeres. Berenguer ha sido uno de los beneficiarios del programa Crea Feina de Barcelona Activa, que guarda una partida de subvenciones específica para incentivar que las empresas contraten a perfiles sénior.

Un sénior aporta estabilidad, no tienes que ir invirtiendo tiempo en adaptarlo a tu manera de trabajar y que se marche al poco Mario Terrón — Director general de Art-W

"No miramos ni el currículo ni la edad. Una persona puede haber sido camarero o ingeniero durante años pero al final nosotros lo único que valoramos a la hora de contratar es si esa persona tiene esa habilidad concreta, esta capacidad artística de pintar y que le guste este mundillo", explica Mario Terrón, director general de Art-W, un taller barcelonés con 12 pintores, entre ellos Jordi Berenguer. “El nuestro es un trabajo tranquilo y los perfiles sénior encajan bien. Hay gente joven que le gusta ir probando, no tiene claro que quiere hacer y está con nosotros un tiempo y luego se va. Un sénior nos aporta estabilidad, no tenemos que ir invirtiendo tiempo en adaptarlo a nuestra manera de trabajar y que se marche al poco”, añade Terrón.

"Rendimiento inmediato"

“El año que viene cambio de número”, explica Jorge Delgado, haciendo referencia a que el próximo junio cumple 50 años. Hace un par de años fue despedido de una empresa de logística donde ejercía de comercial, tuvo que meterse en la compleja rueda del ‘trabajo de buscar trabajo’ y apostó por sondear dentro del mismo gremio que llevaba décadas operando. “Salía de alguna entrevista con buenas sensaciones. Tenía experiencia dentro del sector y durante el proceso no me ponían ningún pero… pero no me volvían a llamar. No te dicen que es por la edad, pero lo intuyes. ¿Qué importancia tiene tener 48? Parece que buscan a alguien de 18 que no sepa ni contestar a un teléfono y así le puedes pagar menos. Los mayores parece que somos invisibles”, se queja.

No te dicen que es por la edad, pero lo intuyes. A partir de un número pareces invisibles Jorge Delagado — Comercial de Nacex

“Siempre ha existido una discriminación por la edad, pero el problema es bastante más complejo que los meros prejuicios de las empresas a no contratar”, explica el catedrático del departamento de economía y empresa de la UPF, Sergi Jiménez. Según los puntos que cita el investigador, el mercado laboral –como la sociedad- se ha ido envejeciendo y los trabajadores jóvenes son más escasos que los veteranos, por lo que también son más cotizados. También hay un problema de habilidades, ya que muchas personas que pierden su empleo a los 45 o 50 años son despedidos porque su puesto desaparece y el nuevo empleo creado ya requiere otro tipo de habilidades que esas personas no tienen.

Jorge Delgado consiguió trabajo en las oficinas de Nacex, en Barcelona, después de quedarse en paro con casi 50 años / Irene Vilà Capafons / EPC

Y luego hay un factor de expectativas. En España la progresión salarial está muy vinculada al tiempo que una persona lleva en la empresa y entrar en otra implica probablemente renunciar a parte del salario que esa persona venía percibiendo en su primer empleo, algo que no todos los sénior están dispuestos a hacer. "Tu riqueza condiciona la probabilidad de aceptar o no una oferta de trabajo lejos de tus pretensiones", recuerda Jiménez.

Son de rendimiento inmediato, se implican mucho y miran a largo plazo Carmen Blanco — Responsable de RRHH de Nacex

Jorge Delgado no paró quieto, insistió entre las principales empresas del sector de la logística y aprovechó la escasez de profesionales para lograr un nuevo empleo en una franquicia de Nacex. “En nuestro sector es muy difícil encontrar comerciales con experiencia”, afirma la responsable de recursos humanos de la franquicia, Carmen Blanco. “Son de rendimiento inmediato, casi no tienes que tutelarlos, suelen ser responsables, se implican mucho y miran a largo plazo. Eso nos da un extra, porque a nuestros clientes les gusta interlocutar siempre con la misma persona y no ir cambiando cada poco”, explica. Que desde Barcelona Activa les recomendaran el perfil de Delgado les dio un plus a la hora de contratarlo, tanto por la ayuda económica, como por la garantía que veían en que hubiera pasado antes por sus oficinas.

A una persona de más de 45 años le cuesta casi el triple encontrar un empleo que a un joven de 25 o 30 años Josep González — Presidente de la Fundació Pimec

La Fundació Pimec puso en marcha hace cuatro años una campaña específica de sensibilización entre las empresas para que no discriminaran a perfiles como Jordi Berenguer o Jorge Delgado en sus procesos de selección y que si les cogían o no fuera por sus habilidades y no por su edad. “Veíamos que las empresas no pensaban en el talento sénior a la hora de contratar. A una persona de más de 45 años le cuesta casi el triple encontrar un empleo que a un joven de 25 o 30 años y hoy en día no tiene sentido porque a esa edad estás en plena forma”, explica el presidente de la Fundació Pimec, Josep González.

"Poco a poco eso va cambiando. Durante los cuatro años que llevamos haciendo una encuesta entre las empresas para ver si contratan o no a estos perfiles hemos visto cómo la situación ha mejorado un poco entre las personas entre 45 y 55 años”, explica González. El reto ahora es, en una sociedad cada día más envejecida y que proyecta carreras profesionales más largas, romper el tabú más allá de los 55 años. “Vemos que la dificultad de inserción sube muchísimo, a pesar de que a esa edad todavía se está en condiciones de aportar mucho a una empresa", señala este empresario.