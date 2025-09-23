Finanzas
Laura Encina, experta en finanzas personales, aconseja plantearse siempre el "lo quiero o lo necesito" a la hora de comprar algo
Es importante tener en cuenta que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar, según la profesional
Laura Encina, experta en finanzas personales: "No hables mal del dinero delante de tus hijos"
Laura Encinas, experta en finanzas: "Vivimos en un bucle, ya que cuanto más ganamos, más gastamos. Pero si no cambias tu mentalidad, tus hábitos tampoco cambian"
María Rueda
Diversos son los gastos que tenemos que asumir a lo largo de nuestra vida. Y, como a veces no se llega a todo o no queremos gastar todos nuestros ahorros, debemos ser conscientes de lo que estamos comprando en cada momento.
Gastos necesarios
Para hablar de este aspecto que puede preocupar a muchos, la experta en finanzas personales Laura Encina ha hablado de aquello de lo que no tenemos que dudar a la hora de invertir en ello.
Así pues, la profesional ha comenzado hablando de que hay que saber si una deuda es buena. Y explica que lo es si “te va a servir para generar más ingresos y con eso mejorar tu calidad de vida”.
El ejemplo que pone es el de pagar un coche a plazos en el caso de que “lo necesites para trabajar o para tu cotidianidad”, ha continuado. Eso sí, conviene comprarse un coche que uno se pueda permitir realmente y, “no por el hecho de pagarlo a plazos, irse a un coche de gama más alta de lo que puedas permitirte”, ha continuado.
Por último, en este listado ha incluido algo tan básico y necesario para la salud como pueden ser los aparatos bucales de un hijo.
Piénsatelo dos veces
Por otra parte, Encina ha hablado de aquello que no es recomendable pagar a plazos. Dentro de este listado de cosas o servicios está, por ejemplo, el irse de vacaciones y, sobre todo, adquirir un móvil, pues es “una de las deudas peores que tenemos hoy en día”, ha dicho de manera rotunda la experta.
Para zanjar el vídeo, la profesional en el sector financiero ha aconsejado plantearse siempre si “lo quiero o lo necesito” a la hora de comprar o no algo.
Y es que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad