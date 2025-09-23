Confirmado por el SEPE: la nueva obligación que llega en noviembre y que deberás cumplir cada 3 meses si tienes un subsidio por desempleo

Desde noviembre de 2024, los beneficiarios de subsidios por desempleo reconocidos después de esa fecha tendrán que presentar una declaración responsable cada tres meses para seguir cobrando la ayuda. El SEPE ya lo ha confirmado en su web oficial y en sus redes sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha introducido un cambio importante en la gestión de los subsidios por desempleo. Con la entrada en vigor de la reforma del subsidio, quienes hayan accedido a esta ayuda desde el 1 de noviembre de 2024 deberán cumplir con un trámite adicional para renovar la prestación.

¿Qué es la declaración responsable y cada cuánto tiempo hay que presentarla?

La declaración responsable se trata de un documento en el que la persona beneficiaria confirma que sigue cumpliendo los requisitos para cobrar el subsidio (ingresos, cargas familiares, situación de desempleo, etc.).

La obligación de presentarla será trimestral: cada tres meses, junto con la solicitud de prórroga, habrá que adjuntar esta declaración en la sede electrónica del SEPE o en la oficina correspondiente.

¿A quién afecta este cambio?

Dos variantes:

Subsidios reconocidos antes del 1 de noviembre de 2024 mantienen las condiciones anteriores.

mantienen las condiciones anteriores. Subsidios reconocidos después de esa fecha deben renovarse con la declaración responsable.

¿Qué ocurre si no la presento?

Si no se entrega en el plazo establecido, el pago del subsidio puede suspenderse o incluso extinguirse.

El SEPE ha publicado en su web información detallada sobre la prórroga del subsidio y la declaración responsable, además de recordarlo en sus redes sociales oficiales.

Este nuevo trámite busca reforzar el control sobre el cumplimiento de los requisitos de renta y situación familiar. Para evitar problemas en el cobro, los beneficiarios deben estar atentos a las fechas de prórroga y presentar siempre la declaración responsable dentro del plazo.