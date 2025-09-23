Boerse Stuttgart Digital aterriza en Madrid con su primera oficina en España para liderar la transición a los activos digitales

Boerse Stuttgart Digital, la unidad de negocio del Grupo Boerse Stuttgart especializada en infraestructuras para criptomonedas y activos digitales, anuncia oficialmente su llegada al mercado español con la apertura de una nueva oficina en Madrid.

Este movimiento estratégico consolida su presencia en el país y es un paso clave en su estrategia de expansión en el sur de Europa. La decisión de la compañía llega tras un año de crecimiento récord y después de convertirse en el primer proveedor en obtener la licencia europea MiCAR en Alemania, lo que refuerza su posición como referente regulatorio en el continente.

La llegada a España de Boerse Stuttgart Digital se produce en un contexto de creciente adopción y regulación en el mercado de las criptomonedas. A nivel global, la industria ha demostrado una notable madurez, con la integración de activos digitales en los sistemas financieros tradicionales. La aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos a principios de 2024 supuso un antes y un después para el sector, atrayendo a inversores institucionales y generando un notable aumento del interés en el mercado.

Esta tendencia, unida a la entrada en vigor de regulaciones como MiCAR en Europa, ha impulsado a las entidades financieras a buscar socios fiables y seguros para ofrecer servicios de criptoactivos a sus clientes.

Un socio de confianza para el ecosistema cripto español

Boerse Stuttgart Digital ha observado un creciente interés por parte de las entidades financieras españolas en trabajar con un socio regulado y con experiencia en el ecosistema cripto. La nueva oficina en Madrid estará liderada por Joaquín Sastre, quien es director general de España, director de ingresos y responsable del negocio institucional de la compañía en toda Europa.

Vemos una oportunidad clara para acompañar a las instituciones financieras españolas en su transformación hacia los activos digitales, que suponen la mayor innovación en la industria de las últimas décadas, y que son un paso inevitable para estas entidades globales, las cuales tendrán que transicionar a productos digitales Joaquín Sastre — Director General de Boerse Stuttgart Digital en España

Según Sastre, la entrada de MiCAR crea una oportunidad clara para apoyar a las instituciones financieras españolas en su transición hacia los activos digitales, una innovación que él considera "un paso inevitable para estas entidades globales".

La compañía se apoya en la experiencia de más de 160 años del Grupo Boerse Stuttgart en los mercados financieros, lo que le permite combinar lo mejor de los mercados digitales y tradicionales. La empresa se posiciona como un socio de confianza que ofrece soluciones B2B y B2B2C integradas y personalizadas para la cadena de valor de los activos digitales.

En 2024, el grupo bursátil alcanzó cifras récord, aumentando el volumen de negociación en un 16% en sus tres bolsas europeas y triplicando su negocio digital, superando el millón de clientes y gestionando activos por valor de 4.300 millones de euros.