BBVA lanza una línea para impulsar el relevo generacional del sector agrario

BBVA ha puesto en marcha un programa de apoyo a jóvenes agricultores, especialmente para aquellos que desarrollan su actividad en municipios con menos de 5.000 habitantes, en la que destacan las soluciones de financiación, como el Agropréstamo Jóvenes, con condiciones ventajosas, diseñado específicamente para agricultores y ganaderos menores de 40 años.

Este producto ofrece condiciones competitivas para impulsar inversiones en sus explotaciones, con plazos amplios y facilidades adicionales para quienes empiezan su actividad en municipios pequeños. Además, se trata de una financiación sin comisiones.

Los jóvenes agricultores destacan por su mayor formación, el dinamismo en la gestión de sus explotaciones y una mayor propensión a invertir. En este contexto, BBVA quiere mostrar su apoyo a este colectivo, que ya concentra una parte significativa de la financiación que el banco concede al sector agroalimentario.

El compromiso del banco con el medio rural es especialmente relevante en los municipios más pequeños, donde reside una parte importante de los agricultores jóvenes y donde la oferta de servicios financieros es más limitada. En estas zonas, la presencia de BBVA y el acceso a soluciones adaptadas pueden ser determinantes para impulsar el relevo generacional y dinamizar la economía local.

El programa prevé ayudar a agricultores, ganaderos y emprendedores en el medio rural en cada etapa de su negocio y les presta apoyo en el proceso de constitución de su empresa, les facilita una financiación adaptada a sus necesidades reales y les ofrece soluciones específicas y personalizadas, más allá de los servicios financieros, apostando por la innovación y la transición energética.

"Desde BBVA contribuimos a la digitalización en un sector donde la incorporación de la tecnología es esencial, desde arrancar el negocio hasta ajustar los ciclos de producción", ha señalado Roberto Ruiz, responsable de Negocio Agrario en BBVA en España, a la vez que ha agregado que "en BBVA queremos ser parte de la transformación y ayudar a nuestros jóvenes agricultores y ganaderos a facilitar su día a día con herramientas que les permitan operar sin tener que desplazarse".

"Gracias a que somos un banco global con la escala suficiente para hacer frente a una inversión creciente en tecnología, podemos ofrecer una propuesta de valor que impulsa la innovación sin perder la cercanía. Esta combinación marca la diferencia", ha enfatizado.