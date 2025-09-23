Alerta máxima para Bitcoin: el CEO de Solana, Anatoly Yakovenko, predice un "avance cuántico" en 5 años impulsado por la IA que pone en jaque a la criptomoneda

Anatoly Yakovenko, cofundador de Solana, advierte sobre una convergencia tecnológica de alto riesgo: la aceleración de la IA podría catalizar un descubrimiento en computación cuántica en solo cinco años. Este avance podría poner en jaque el esquema de firma actual de Bitcoin, obligando a la comunidad a actuar rápidamente para asegurar la red.

El CEO de Solana, Anatoly Yakovenko, compartió su "apuesta" personal sobre el estado de la computación cuántica en el pódcast All-In Podcast, ofreciendo una perspectiva honesta: existe una probabilidad del 50/50 de que ocurra un descubrimiento cuántico en los próximos cinco años.

Yakovenko señala que esta aceleración no es accidental, sino que está directamente relacionada con la tasa asintótica de aceleración de la inteligencia artificial (IA). De hecho, los informes sobre avances en proyectos como el proyecto Willow de Google están siendo impulsados por el modelado de IA, lo que actúa como un acelerador de las capacidades cuánticas.

La acción inevitable: migración de Bitcoin

Si se produce un avance que permita ejecutar el algoritmo de Shor, la seguridad criptográfica de las firmas actuales de Bitcoin podría verse comprometida. Por ello, el líder de Solana es enfático en la necesidad de actuar.

Deberíamos migrar Bitcoin a un esquema de firma resistente a la cuántica Anatoly Yakovenko — CEO de Solana

Anatoly Yakovenko, CEO de Solana, en su aparició en el pódcast 'All-In Podcast' / YouTube

Aunque la misión original de Solana era llevar los activos del mundo real (RWA) a la cadena, Yakovenko insta a la comunidad a acelerar las cosas en este frente crítico.

¿Cómo sabremos cuándo actuar? La señal de las grandes tecnológicas

Para el público general y los inversores, Yakovenko ofrece un indicador claro de cuándo la amenaza se habrá convertido en una realidad inminente para el consumidor: "Mi clave para esto es que Google y Apple adopten una pila criptográfica resistente a la cuántica".

Una vez que las gigantes tecnológicas adopten este stack criptográfico, "el lado del consumidor estará efectivamente resuelto" y será el momento de la migración definitiva.

Oportunidad y peligro

Aunque la amenaza al esquema de firmas de Bitcoin es real, Yakovenko también ve la computación cuántica como una "enorme oportunidad". Si se logra, el quantum computing será un creador de riqueza tan grande como la IA debido a la masiva capacidad de procesamiento que desbloquea.

Sin embargo, para los expertos en el campo criptográfico, este es el momento de estar "preocupados" y de enfocar la "gran cantidad de trabajo de ingeniería" que se requiere para garantizar que la criptografía se mantenga al día con los avances de la física y la IA.