Prensa Ibérica organiza el próximo 3 de octubre el II Foro Retail y Gran Consumo para analizar la innovación y la sostenibilidad del sector

El mundo del retail y el gran consumo español tiene una cita el próximo 3 de octubre. Prensa Ibérica organiza el II Foro del Retail y el Gran Consumo: Innovación, experiencia y sostenibilidad en colaboración con 'activos', El Periódico y El Periódico de España. El evento reunirá a expertos del sector y representantes institucionales para abordar los grandes desafíos actuales y las oportunidades emergentes en un contexto marcado por la transformación digital, las nuevas expectativas del consumidor y la presión social y regulatoria por avanzar en la agenda de la sostenibilidad. Aquellos que quieran asistir a este evento pueden inscribirse en este enlace.

Durante el foro se discutirán tres temas fundamentales para el sector: innovación, experiencia y sostenibilidad. Las últimas tendencias tecnológicas aplicadas al retail abren nuevas soluciones digitales para la cadena de suministro o la implementación de herramientas para optimizar la eficiencia operativa o mejorar la relación con el cliente final. La jornada pondrá el foco cómo evoluciona el consumidor actual, que demanda experiencias más personalizadas, omnicanalidad, conveniencia y una mayor integración entre el canal digital y el físico. Ante la creciente preocupación por el impacto medioambiental y social, los participantes también debatirán sobre cómo incorporar las mejores prácticas responsables en todos los eslabones del retail y gran consumo, sin perder competitividad.

La apertura institucional del foro estará a cargo de Marta Nieto Novo, directora general de Consumo, Comercio y Servicios de la Comunidad de Madrid. Sostenibilidad y consumo responsable, factores clave en la atracción y fidelización del cliente será la primera mesa del acto. Este cónclave contará con la intervención de Trinidad Dávila, responsable de Sostenibilidad de Grupo Dia; Yolanda Fernández, directora de RSC, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo; Manuel Royo, responsable de Marketing de Beko Europe para España; Rebeca Mella, gerente de Desarrollo de Valor al Cliente en Ecoembes. La mesa estará moderada por Mar Melero, miembro del Comité de Expertos de la Asociación Española del Retail (AER).

La segunda mesa El papel de las marcas en la conexión y generación de confianza para los clientes contará con la participación de Candela Aldao, manager de Sostenibilidad de Mahou San Miguel, Ximo del Río, director de Innovación y Calidad en Vicky Foods y Macarena Gutiérrez, Socia responsable del sector Retail y Consumo en EY Parthenon y co-responsable del sector para EY España. Estará moderada por David Gracia Josa, director de Comunicación de la Distribución ANGED.

Este foro aspira a generar conclusiones útiles para las empresas del sector, especialmente aquellas que buscan adaptarse a las demandas del mercado sin perder rentabilidad, así como inspirar nuevas alianzas e impulsar acciones concretas que contribuyan a una evolución equilibrada del retail y el gran consumo en España.