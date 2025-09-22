El PNIEC y la transformación de la movilidad, a debate. Hacia un futuro sostenible

EL PERIÓDICO, El Periódico de España, activos y Prensa Ibérica celebrarán el próximo jueves 2 de octubre una jornada en Madrid para presentar un informe sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de la Universidad Francisco de Vitoria y debatir sobre los retos de la movilidad sostenible. El encuentro se desarrollará de 10 a 12 horas en Espacio 23 (calle General Oraá, 23) con un formato presencial. El evento está patrocinado Ayvens, impulsado por Avanza y cuenta con la colaboración de KPMG.

La sesión se abrirá a las 10 horas con la recepción de los ponentes. A las 10.30 horas, desde Prensa Ibérica se dará la bienvenida a los asistentes y, a continuación, Alberto López Rosado, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria, presentará el informe elaborado por la institución académica sobre el PNIEC.

A partir de las 11 horas se celebrará una mesa de expertos bajo el título 'El camino a la implementación del PNIEC y la movilidad sostenible', en la que se abordarán cuestiones como las políticas públicas en materia de movilidad, el papel de las ciudades en la transición energética, las innovaciones tecnológicas en el transporte, la relevancia de los vehículos y las infraestructuras, los mecanismos de financiación y la importancia de la investigación y el desarrollo en nuevas soluciones de movilidad.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Valentín Alonso, director general de Avanza; Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; David Henche, responsable de comunicación y ESG de Ayvens en España; y Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. También está invitada Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La clausura institucional está prevista a las 11.50 horas y correrá a cargo de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La jornada concluirá a las 12.00 horas con un café networking entre los asistentes.