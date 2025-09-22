Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las nuevas ayudas para pymes en Cataluña: requisitos y plazos de solicitud

Las subvenciones de la Generalitat apoyan la formación, la inversión y el crecimiento empresarial en pymes y autónomos

El reto de las Pymes: ¿cómo aprovechar la IA?

Las pymes en Cataluña podrán solicitar las pymes en septiembre para formación, inversión o crecimiento

Las pymes en Cataluña podrán solicitar las pymes en septiembre para formación, inversión o crecimiento / Archivo

Marcos Rodríguez

El tejido empresarial catalán, compuesto en un 99,8% por pymes y autónomos, tiene este mes una oportunidad clave para acceder a financiación pública. La Generalitat de Cataluña mantiene abiertas hasta principios de octubre tres convocatorias de ayudas que buscan impulsar la formación de plantillas, la inversión de alto impacto y la creación de nuevos proyectos de negocio.

Tres programas estratégicos para pymes y autónomos

La Generalitat ha lanzado estas líneas de apoyo con el objetivo de reforzar la competitividad y el empleo en la región. En concreto, se trata de:

  • Subvenciones de Formación A Mida: permiten a pymes y autónomos con empleados diseñar programas de capacitación a medida, con ayudas que cubren hasta el 100% de los costes.
  • Ayudas para inversiones de alto impacto: pensadas para proyectos estratégicos de implantación, ampliación o diversificación. Requieren una inversión mínima de 3 millones de euros y la creación de al menos cinco empleos directos.
  • Subvenciones para nuevas oportunidades de negocio: apoyan planes de cambio estratégico, diversificación o crecimiento, con el fin de ganar dimensión empresarial.

Requisitos y plazos de solicitud

Las convocatorias ya están abiertas y tienen fechas límite próximas:

  • Formación A Mida: hasta el 30 de septiembre.
  • Inversiones de alto impacto: hasta el 9 de octubre.
  • Nuevas oportunidades de negocio: según plazos establecidos en cada línea específica.

En todos los casos, es necesario que las empresas estén registradas en Cataluña y cumplan con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

Pymes en Cataluña y España: un motor económico

Según el Marco Estratégico en Política de PYME 2030 publicado por el Ministerio de Industria y Turismo, y en línea con los datos del INE, las pymes representan más del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y generan el 66% del empleo privado, siendo la columna vertebral de la economía. En Cataluña, este peso es todavía mayor en sectores como la industria, el comercio y los servicios profesionales.

Estas ayudas llegan en un momento en que las pymes enfrentan retos como la digitalización, la transición energética y el acceso a financiación. Programas como los que impulsa la Generalitat buscan dar oxígeno y apoyar la competitividad frente a un entorno económico complejo.

