Empresas
Las nuevas ayudas para pymes en Cataluña: requisitos y plazos de solicitud
Las subvenciones de la Generalitat apoyan la formación, la inversión y el crecimiento empresarial en pymes y autónomos
El reto de las Pymes: ¿cómo aprovechar la IA?
El tejido empresarial catalán, compuesto en un 99,8% por pymes y autónomos, tiene este mes una oportunidad clave para acceder a financiación pública. La Generalitat de Cataluña mantiene abiertas hasta principios de octubre tres convocatorias de ayudas que buscan impulsar la formación de plantillas, la inversión de alto impacto y la creación de nuevos proyectos de negocio.
Tres programas estratégicos para pymes y autónomos
La Generalitat ha lanzado estas líneas de apoyo con el objetivo de reforzar la competitividad y el empleo en la región. En concreto, se trata de:
- Subvenciones de Formación A Mida: permiten a pymes y autónomos con empleados diseñar programas de capacitación a medida, con ayudas que cubren hasta el 100% de los costes.
- Ayudas para inversiones de alto impacto: pensadas para proyectos estratégicos de implantación, ampliación o diversificación. Requieren una inversión mínima de 3 millones de euros y la creación de al menos cinco empleos directos.
- Subvenciones para nuevas oportunidades de negocio: apoyan planes de cambio estratégico, diversificación o crecimiento, con el fin de ganar dimensión empresarial.
Requisitos y plazos de solicitud
Las convocatorias ya están abiertas y tienen fechas límite próximas:
- Formación A Mida: hasta el 30 de septiembre.
- Inversiones de alto impacto: hasta el 9 de octubre.
- Nuevas oportunidades de negocio: según plazos establecidos en cada línea específica.
En todos los casos, es necesario que las empresas estén registradas en Cataluña y cumplan con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
Pymes en Cataluña y España: un motor económico
Según el Marco Estratégico en Política de PYME 2030 publicado por el Ministerio de Industria y Turismo, y en línea con los datos del INE, las pymes representan más del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y generan el 66% del empleo privado, siendo la columna vertebral de la economía. En Cataluña, este peso es todavía mayor en sectores como la industria, el comercio y los servicios profesionales.
Estas ayudas llegan en un momento en que las pymes enfrentan retos como la digitalización, la transición energética y el acceso a financiación. Programas como los que impulsa la Generalitat buscan dar oxígeno y apoyar la competitividad frente a un entorno económico complejo.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages