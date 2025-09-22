De "la oferta es inamovible" a subirla un 10% finalmente: los momentos en que BBVA descartó mejorar la OPA al Sabadell

Durante meses, la cúpula del BBVA —encabezada por Onur Genç y Carlos Torres— repitió en ruedas de prensa, presentaciones de resultados y entrevistas que no había "ni intención ni necesidad" de subir la oferta por Banco Sabadell. Este lunes, sin embargo, el banco rectifica en la recta final del proceso y eleva su puja un 10%, en un movimiento que reconfigura el pulso por una de las operaciones corporativas más relevantes de la banca española en la última década.

Las veces que el BBVA dijo "no" a mejorar la OPA

La hemeroteca de los últimos meses muestra una secuencia clara de negativas por parte de la dirección del BBVA. En abril de 2025, durante la presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado Onur Genç fue tajante: "no tenemos ni la intención ni la capacidad de subir la oferta". Apenas tres meses después, el 31 de julio, en otra comparecencia ante analistas e inversores, insistió en que "la oferta es la oferta" y que no habría cambios ni en el precio ni en el umbral de aceptación.

Ya en septiembre, con la operación en plena recta final, las declaraciones se multiplicaron. El 5 de septiembre, Carlos Torres repitió ante los medios que no se contemplaba ninguna modificación. Días después, en una entrevista para este diario, afirmó que "la oferta es inamovible" y que, de existir una segunda OPA, sería en las mismas condiciones. Apenas unos días más tarde, el 13 y el 14 de septiembre, volvió a rechazar públicamente cualquier mejora, subrayando que la propuesta ya era "tremendamente atractiva", además de declarar en una entrevista al diario Abc que su intención no es subir la oferta aunque tengan "capacidad para hacerlo".

En total, se acumulan al menos ocho ocasiones distintas, entre ruedas de prensa, entrevistas y comunicados, en las que el banco negó un cambio en la oferta. Y si se suman las réplicas de agencias y declaraciones breves en foros menores, la cifra roza la decena. Una narrativa constante de inamovilidad que, con el anuncio del 22 de septiembre, se ha roto de manera inesperada.

Un giro de guion en la recta final

La rectificación anunciada este 22 de septiembre cambia sustancialmente el diseño de la operación. El banco ofrecerá ahora un canje exclusivamente en acciones —un título de BBVA por cada 4,8376 de Sabadell—, lo que elimina el componente en efectivo que contemplaba la propuesta original y eleva la valoración global en un 10%. El ajuste, además, incorpora un ángulo fiscal más favorable para los accionistas y busca despejar las dudas que habían llevado a que la cotización del Sabadell se mantuviera por encima del precio ofertado.

La clave ahora es si la mejora será suficiente para convencer al mercado y, sobre todo, a los accionistas del Sabadell. El consejo del banco catalán ya ha señalado que la nueva propuesta sigue siendo "mala" e incluso "peor que la inicial", al eliminar el tramo en efectivo. La decisión final dependerá del grado de aceptación entre los inversores, del cumplimiento de los umbrales legales fijados y de la reacción de los supervisores.

En el trasfondo, los analistas ven la huella de la presión del mercado. Durante semanas, las acciones de Sabadell se negociaron en bolsa a un precio superior al ofrecido por BBVA, lo que restaba atractivo a la operación. También pesan las condiciones regulatorias: si la entidad no alcanza ciertos niveles de aceptación, podría estar obligada a lanzar una segunda OPA o a redefinir la estrategia de integración.

Es difícil que el Consejo de Sabadell acepte la nueva oferta Metagestión SGIIC

En este sentido son varios ya los analistas que empiezan a analizar la nueva oferta. Según la gestora independiente de fondos de inversión, Metagestión SGIIC, aunque las condiciones de la oferta mejoran un 10%, esto no compensaría la pérdida del 20% de los dividendos entre 2025 y 2027. Afirman que, pese a estas nuevas condiciones, "es difícil que el Consejo de Sabadell acepte la nueva oferta", y las posibilidades de éxito son limitadas.

Lo cierto es que, de nuevo, el desenlace está abierto. El cambio de postura del BBVA (de la "inamovilidad" al aumento del 10%) muestra hasta qué punto las promesas de los grandes bancos no siempre son definitivas. Ahora queda por ver si este golpe de efecto en la recta final logra inclinar la balanza en una batalla que mantiene en vilo a la banca española.