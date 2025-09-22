Lagertha: mujeres emprendedoras azules que zarpan por la innovación

Lagertha es el nombre de una guerrera vikinga legendaria. A la mayoría de las curiosas mujeres que se postularon para formar parte del proyecto con este nombre les atrajo la idea de librar una batalla, ya fuera personal, para desarrollar por fin el plan soñado, ya fuera colectiva, para colaborar en un mundo mejor. O ambas. Su denominador común es la innovación, las nuevas tecnologías y la economía azul.

El programa combina formación en línea (mentorías sobre negocio) y sesiones presenciales en tierra (sobre IA, blockchain, internet de las cosas y realidad aumentada) con una experiencia inmersiva a bordo de dos veleros en la costa barcelonesa, que saldrán a navegar los fines de semana. El objetivo es reducir la brecha de género en el sector digital y fomentar el liderazgo femenino en proyectos de triple impacto —ambiental, económico y social—, explica la impulsora de la idea, consejera delegada de A Bordo Lab, Pat González.

Las 10 mujeres del proyecto Lagertha, acompañadas por Pat González, Laureà Fanega y Sandra Ruiz, a bordo del Imoca con el que navegarán a lo largo de cinco semanas. / Jordi Cotrina

De todos los sectores

Entusiasta insobornable, González explica Lagertha como si se tratara de un tsunami imposible de detener, mientras observa a las 10 mujeres elegidas (se presentaron 96 candidaturas en 10 días, en pleno agosto) con una mezcla de admiración y esperanza. Son ingenieras, farmacéuticas, enfermeras, regatistas y hasta una cineasta, y sus proyectos versan sobre cultura marítima, educación e investigación, conservación de los recursos naturales, turismo y actividades marítimas o cambio climático. Todos están relacionados con retos de la Década de los Océanos.

El proceso arrancó la semana pasada y, hasta el 15 de octubre, se conocerán a fondo entre ellas y sobre todo profundizarán en ideas emprendedoras: "Queremos crear una comunidad, esto no va de género ni de edad, solo de talento, actitud y gestión de inteligencia colectiva para que sus 10 proyectos tengan impacto en la sociedad", proclama la responsable de A Bordo Lab, “si no se llevan a cabo estos proyectos, el mundo perderá oportunidades valiosas de transformación”.

La impulsora del proyecto Lagertha de mujeres emprendedoras en economía azul, Pat González. / Jordi Cotrina

Digitalización de empresas

La selección de candidatas fue competitiva: de las 96 solicitudes recibidas, 64 correspondían a proyectos concretos, en diferentes estadios. Tras un proceso de cribado, 24 llegaron a semifinales y solo 10 fueron finalmente escogidas. Tienen orígenes diversos y viven repartidas por Catalunya y hasta Canarias. “Hemos dejado fuera a muchas mujeres que también lo merecían, pero esta primera edición servirá de base para dar continuidad al modelo”, avisa Pat González, que ya piensa en la siguiente Lagertha.

Cofinanciado por la Generalitat en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation, cuenta también con la colaboración de Telecos.cat y Ship2B Foundation. Para el presidente de Telecos.cat, Gonçal Bonhomme, el reto es claro: “Las empresas de economía azul deben digitalizarse y todavía faltan especialistas. Solo el 20% de las personas que trabajan en las TIC son mujeres. Con iniciativas como esta buscamos revertir esa cifra”.

Abandono precoz

La directora general de Economia y Societats Digitals del Govern, Sandra Ruiz, subraya la urgencia de programas de este tipo. “Actualmente, solo el 20,1% del tejido empresarial TIC en Catalunya está liderado por mujeres y cerca del 50% abandona el sector antes de los 35 años. Proyectos como éste son una gran oportunidad para dar visibilidad y apoyo a las mujeres que quieren liderar iniciativas en la economía azul con nuevas tecnologías”, destaca.

La presentación del proyecto se hizo en la sede de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, coincidiendo con la reciente designación de la capital catalana por parte de la UNESCO como sede del único Ocean Decade Collaborative Center del mundo centrado en la economía azul y, a pesar de que la iniciativa no está directamente vinculada, puntualiza su director, Laureà Fanega, Lagertha refuerza el posicionamiento internacional de Barcelona en este ámbito. "Es un orgullo acompañar a este grupo", confiesa.