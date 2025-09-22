Girona y Lleida lideraron el crecimiento de la economía catalana en 2024

El crecimiento económico de Catalunya en 2024 tuvo su motor en las comarcas de Girona, el Pla y de Lleida y el Alt Pirineu, con un crecimiento interanual del 4,5% del valor añadido bruto (VAB). La Catalunya Central contribuyó a ese impulso con un alza del 4% y el eje metropolitano, la región más poblada, alcanzó un 3,9%. A la cola del crecimiento se situaron las comarcas del Camp de Tarragona, con un 3,4%, y las Terres de l'Ebre, con un a mejora del 3,2%; en total, el VAB catalán creció un 4% en durante el pasado año.

Lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver, que ha dado también los datos comparados de 2024 con los de 2019, justo antes del duro impacto de la pandemia. Con esta visión, las comarcas de Girona también quedan al frente del crecimiento, con una recuperación del VAB del 8,6%; idéntico impulso al vivido por las comarcas de Barcelona.

La Catalunya Central, la región con mayor aportación industrial, está un 7,8% por encima de los niveles de 2019, mientras que el Pla de Lleida se queda en un 2,2% y el Camp de Tarragona supera levemente aquel nivel con un incremento del 0,1%. La recuperación no ha llegado aún al Alt Pirineu y Aran (Lleida), que en 2024 aún estuvieron un 2% por debajo de 2019, y la comparativa es especialmente dura en Terres de l'Ebre, donde la actividad económica sigue un 8,4% por debajo por el impacto sufrido por el sector energético.

El peso de los servicios

Una de las conclusiones del informe es que el crecimiento del VAB catalán volvió a estar en 2024 liderado por los servicios privados personales –hostelería, restauración, transportes, comercio y ocio–, alcanzando un 40,5%, después de unos años en los que lideraron los servicios productivos –industria y manufacturas–.

Asimismo, el resto de servicios privados, que engloba los financieros, transportes y telecomunicaciones, también crecieron y suponen un 19,3% de la actividad, a la que hay que sumar el 15,2% de servicios colectivos (educación, sanidad y administración pública). En total, el sector terciario supera el 75% del VAB. La industria explica un 19,2% de la actividad, la construcción un 5% y el sector primario se queda en un 0,8%.

A pesar de este cambio en 2024, Oliver ha explicado que el auge de los servicios productivos hay un cambio de tendencia para que la industria gane peso en la economía catalana, aunque "se necesitará alguna década" con esta tendencia para que supere a los servicios privados personales.