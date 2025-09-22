La nueva ganga inmobiliaria de CaixaBank: un chalet de 342 metros por menos de 50.000 euros

En un mercado inmobiliario español marcado por la escalada imparable de los precios de la vivienda, la aparición de una auténtica 'ganga' se convierte en una noticia que acapara la atención. Los sueños de muchos jóvenes y familias de acceder a una casa en propiedad parecen cada vez más lejanos, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, en el portal de CaixaBank, Building Center, ha aparecido una oferta que rompe con la dinámica actual. Se trata de un chalet de 342 metros cuadrados a la venta por menos de 50.000 euros en la provincia de Badajoz.

El inmueble, una propiedad singular por su tamaño y precio, se encuentra en el municipio de Esparragosa de Lares, en la comarca de La Siberia, y se comercializa como parte de una campaña de descuentos de la entidad bancaria. Según la información de Building Center, el precio del chalet es de 46.600 euros, una cifra que resulta sorprendente comparada con el valor medio del metro cuadrado en España y, en particular, con el de las grandes urbes como Madrid o Barcelona. La oferta, por sus características, ya ha comenzado a generar un gran interés entre potenciales compradores e inversores.

La vivienda en España, cada vez más cara e inaccesible

La situación de la vivienda en España es uno de los principales problemas socioeconómicos que preocupan a la ciudadanía. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el cuarto trimestre de 2024 aumentó 3,2 puntos, y se situó en el 11,3%. Además, el precio de la vivienda usada subió en 2024 al mismo ritmo que la nueva, la mayor alza desde 2007. Este encarecimiento afecta por igual a la vivienda nueva y a la de segunda mano, elevando el precio medio del metro cuadrado a nivel nacional hasta cifras históricas que rozan los 2.500 euros, según portales especializados como Idealista.

En este contexto, la oferta de CaixaBank en Extremadura destaca por su singularidad. Aunque los precios en esta comunidad autónoma son los más asequibles del país, el chalet de Esparragosa de Lares va un paso más allá. Con un precio por metro cuadrado de apenas 136 euros, esta propiedad se sitúa como una de las más económicas del país, desafiando las tendencias del mercado incluso en una de las regiones con los precios más bajos de España.

Características del chalet

La venta de este chalet por parte de CaixaBank se enmarca en una campaña promocional con condiciones específicas para ofertas presentadas hasta el 13 de noviembre de 2025. El inmueble, que según la descripción del portal es un antiguo hogar de pueblo, cuenta con las siguientes características:

Superficie: 342 metros cuadrados.

342 metros cuadrados. Distribución: consta de 4 dormitorios y 1 baño.

consta de 4 dormitorios y 1 baño. Planta: es una vivienda en planta baja, con un atractivo extra para personas con movilidad reducida o familias que busquen comodidad.

Imagen del interior del chalet que pone a la venta CaixaBank en Extremadura. / Building Center

Estas dimensiones son mucho mayores que las de la vivienda media que se compra en España, que suele rondar los 90 m². Esto subraya la excepcionalidad de la oferta, no solo por su precio, sino también por el gran espacio que ofrece por una inversión mínima. La demanda de este tipo de inmuebles es cada vez mayor, sobre todo para aquellos que buscan una segunda residencia o un cambio de vida hacia entornos más rurales, alejados de la tensión inmobiliaria de las grandes ciudades.

Aunque este tipo de 'gangas' son cada vez más difíciles de encontrar, la oferta de CaixaBank demuestra que aún existen oportunidades en el mercado para aquellos dispuestos a explorar zonas con menos densidad de población. Es, sin duda, una ventana abierta a la esperanza para todos los que anhelan tener su propia casa en un momento de crisis habitacional.