Félix Tena, de fundar Imaginarium a los bocatas gourmet: "El nuevo lujo es lo humano"

El nombre de Félix Tena (Zaragoza, 1960) sigue asociado a uno de los fenómenos empresariales más singulares que se ha gestado en Aragón: Imaginarium. La icónica juguetera aragonesa, que fundó en 1992, revolucionó el sector y se convirtió en un referente internacional del retail, una cadena que llegó a 400 tiendas en más de veinte países y a emplear a 800 personas. El éxito, sin embargó, se desvaneció tras dos décadas de expansión y el negocio acabó desapareciendo. Aquello ya es pasado. Hoy, a sus 65 años, es un pequeño comerciante en el mercado de San Miguel de la capital aragonesa, donde dirige una charcutería-bocatería gourmet.

Con esa doble mirada, la de quien levantó un proyecto empresarial que rompió moldes y la de quien ahora atiende detrás del mostrador, Tena vuelve a la primera línea del debate empresarial, aunque él insiste en que no busca protagonismo. Será uno de los ponentes principales del IV Congreso Aragonés de Comercio e Innovación, organizado por el Gobierno autonómico, que se celebrará el próximo 30 de octubre en el Caixaforum de Zaragoza para reflexionar sobre cómo competir en un mundo saturado.

Hace medio año ya participó en el congreso tecnológico The Wave, dentro del programa FuckUp Night Zaragoza, donde habló sin tapujos de los errores que llevaron a Imaginarium a la quiebra. «No intento volver al ruedo, pero si me piden que participe, colaboro, pero no busco protagonismo», explica en una conversación con este diario.

El "nuevo lujo" es lo humano

En su conferencia, Tena no tratará de teorizar sobre cifras ni grandes estrategias globales. "Lo que más escasea en este mundo lleno de productos es el cuidado a las personas", sostiene. Su receta para competir en un mercado "saturado» pasa por «profesionalidad, legitimidad, transparencia y cercanía".

"El nuevo lujo es lo humano: la atención, la confianza, la autenticidad", repite como una suerte de mantra. Ese enfoque no es teoría. Lo practica en el día a día desde un espacio mucho más modesto que la multinacional que dirigió durante dos décadas. Hoy gestiona junto a un pequeño equipo La Social, una charcutería gourmet ubicada en el mercado de San Miguel de Zaragoza. «Es una charcutería 2.0: se pueden degustar los productos y hacemos bocadillos de receta que seguramente son los mejores del mundo», bromea. Allí no hay departamentos de marketing ni logística: "El que lleva todo soy yo. Y me lo paso muy bien haciéndolo".

De los juguetes a la "charcutería 4.0"

El contraste entre ambas etapas es llamativo. Ha pasado de dirigir un fenómeno global a atender tras el mostrador de un mercado tradicional. Pero Tena lo define como una continuidad natural. "Es otra forma de alimentar: el alma, el estómago, las emociones», afirma. Su propósito no es crecer ni crear una nueva cadena comercial, sino dignificar los mercados tradicionales y "dar vida a un espacio que estaba muerto".

En apenas diez meses, La Social se ha consolidado con cuatro personas en plantilla y ha contribuido a revitalizar un mercado que hoy alcanza un 60%-70%, tras años de declive. “Los mercados no deben ser solo gastronómicos: deben adaptarse a lo que hoy buscan los clientes y seguir cumpliendo su misión social, de vertebrar los barrios y ser un lugar de encuentro”, apunta.

Un año después de la liquidación de Imaginarium, Tena rehúye hablar en exceso de aquella etapa, que en su caso se cerró en 2017, cuando vendió la firma a un grupo de inversores internacionales liderados por Federico Carrillo. Reconoce "errores de gestión" y una deuda demasiado alta, pero insiste en que lo determinante fue el cambio sociológico. "Un negocio que funciona durante 20 años puede dejar de hacerlo. La tecnología, los hábitos de consumo, las costumbres… cambian, y no siempre es fácil evolucionar hacia otros modelos", resume.

Más que un regreso al pasado, lo que hoy defiende Tena es la vigencia de los valores que hicieron fuerte a aquella marca: coherencia, misión social y equipo. Y su convicción de que el pequeño comercio, pese a las dificultades frente a las grandes cadenas y plataformas digitales, tiene fortalezas enormes. "No puede competir en precio, pero sí en ser diferente, más humano y más profesional. Cuidar a la gente es un valor que nadie más puede ofrecer", concluye.