Despiden a un conductor de autobús y el Tribunal Superior lo defiende: cobrará 110.000 euros en indemnizaciones

Un veterano conductor de autobús de Galicia, con más de tres décadas de servicio y contrato indefinido desde 1990, acaba de ganar una de las batallas judiciales más relevantes para el sector del transporte por carretera. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado que su despido fue improcedente después de que la empresa que se hizo con la nueva contrata de transporte escolar se negara a subrogarle.

La sentencia obliga ahora a la compañía y a varias firmas integradas en la UTE adjudicataria a indemnizarle con casi 110.000 euros, una cantidad que incluye la compensación por despido y los salarios dejados de percibir desde la fecha de su salida hasta la resolución judicial.

Un cambio de contrata con consecuencias

Según apuntan diversos medios, el trabajador llevaba más de treinta años cubriendo rutas escolares en la provincia de A Coruña. Su contrato indefinido le vinculaba a una empresa anterior, pero al cambiar la concesión pública, la nueva adjudicataria rechazó incorporarlo a su plantilla alegando que parte de sus funciones no estaban directamente vinculadas al servicio escolar licitado. El argumento no convenció al juzgado de lo social que primero examinó el caso, ni tampoco al TSXG, que acaba de confirmar la resolución en segunda instancia.

¿Qué dice la sentencia?

El Juzgado de lo Social nº 2 de A Coruña lo declaró despido improcedente en diciembre de 2023.

El TSXG desestimó el recurso de la UTE Galicia Lote 3 y de las empresas integradas, confirmando que las normas de subrogación del transporte por carretera en Galicia obligan a incorporar a quienes cumplan los requisitos de adscripción.

Se obliga al pago de la indemnización + salarios caídos + costas procesales.

El tribunal recuerda que el convenio del transporte de viajeros por carretera en Galicia establece la obligación de subrogar al personal adscrito a las contratas, siempre que cumpla los requisitos de antigüedad y vinculación. En este caso, el conductor reunía todas las condiciones. No respetar esa garantía supuso un despido improcedente y abrió la puerta a una indemnización millonaria para una sola persona.

Un aviso al sector del transporte

La resolución llega en un momento delicado para el transporte por carretera en España. El sector vive una fuerte falta de conductores, tanto en el transporte escolar como en líneas regulares y discrecionales, además de la escasez de camioneros que se lleva años alertando. Patronales como Confebus, basándose en los datos del informe de EURES, llevan meses advirtiendo de que faltan decenas de miles de profesionales en todo el continenete europeo, lo que amenaza la cobertura de servicios públicos esenciales.

Al mismo tiempo, los sindicatos llevan tiempo reclamando mejoras laborales y el reconocimiento de la penosidad del trabajo de los conductores, una reivindicación que permitiría anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, similar a lo que ya ocurre en minería o bomberos. El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ha iniciado un procedimiento para evaluar esa posibilidad en profesiones de riesgo y alta carga física, entre las que figuran camioneros y conductores de autobús.

Derechos laborales bajo la lupa

El caso gallego ilustra hasta qué punto las garantías laborales siguen siendo un punto de fricción en sectores altamente externalizados. El transporte escolar, las contratas de limpieza o la seguridad privada son ámbitos donde los cambios de adjudicatario son frecuentes y donde la subrogación se convierte en un mecanismo esencial para proteger la estabilidad del empleo.

Con esta sentencia, el TSXG lanza un mensaje claro: la subrogación no es una opción, sino una obligación legal que blinda los derechos de los trabajadores ante movimientos empresariales. Para el conductor afectado, supone cerrar una etapa con una compensación económica significativa. Para el sector, abre un debate más amplio sobre la calidad del empleo, la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en las licitaciones públicas y la urgencia de atraer nuevos profesionales a un oficio que sostiene buena parte de la movilidad cotidiana en España.