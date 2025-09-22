Un controlador aéreo se duerme y deja a un avión dando vueltas por el Mediterráneo durante media hora

Un vuelo de Air Corsica con destino Córcega vivió a mediados de septiembre una situación bastante insólita. El piloto no recibió respuestas de la torre de aviación durante media hora, según ha informado el medio Corse-Matin, y como las luces de la pista estaban apagadas, tuvo que mantenerse en el aire dando vueltas por encima del Mediterráneo.

La fiscalía de Ajaccio ha abierto una investigación por esta incidencia del 15 septiembre, cuando un avión -que ya había salido con retraso de la capital francesa- estuvo media hora en el aire esperando respuestas del controlador áereo. El piloto contactó con los bomberos del aeropuerto, y según recoge la AFP, su actuación fue decisiva porque entraron a la torre, donde permanecía dormido.

La Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC) denunció que "un vuelo de Air Corsica de Orly a Ajaccio no pudo establecer contacto por radio con la torre de control durante la fase de aproximación". Aunque dio negativo en el test de alcoholemia y drogas, están estudiando aplicarle sanciones. El avión salió de París-Orly a las 22:45 y aterrizó, sin complicaciones, las 00:35, según los registros de Flightradar24.

"Solo estábamos haciendo un poco de turismo", bromeó un pasajero entrevistado por Corse-Matin . El capitán le aseguró: "en mis décadas de experiencia, nunca me había encontrado con una situación como esta", aunque afirmó que "una situación como esta no pone en peligro el sistema de seguridad en absoluto ni puso en peligro a los pasajeros".