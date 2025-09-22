Catalunya planea invertir 4.500 millones en la industria hasta 2030

El Govern de la Generalitat está ultimando su nueva estrategia de apoyo a la industria hasta 2030 y planea una inversión pública de 4.393 millones de euros. El nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), impulsado por la conselleria de Empresa i Treball, incluye ayudas directas para que la industria manufacturera renueve su maquinaria, para que transportistas cambien su camión por uno eléctrico, cursos para que parados cambien de sector o una reforma del aeropuerto de Lleida-Alguaire para impulsar la industria aeronáutica, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El equipo del conseller Miquel Sàmper acelera para poder cerrar antes de final de año la que tiene que ser la renovada hoja de ruta de la industria catalana para el próximo lustro. Una recopilación de actuaciones que está consensuando con las patronales y sindicatos más representativos y a las que quiere sumar también una mayoría parlamentaria. Lo segundo no es baladí, ya que esos casi 4.500 millones de euros de inversión durante los próximos cinco años llevan consigo un gran asterisco: serán posibles si el Govern de Salvador Illa puede ir aprobando nuevos presupuestos. Algo que, a dia de hoy, no está para nada asegurado.

El principal obejtivo del nuevo PNI -una manera de articular las inversiones públicas que ya pusieron en marcha los anteriores ejecutivos de Carles Puigdemont (2016-2020) y Pere Aragonès (2021-2025)- es reforzar el músculo fabril catalán. Este se ha ido encogiendo durante las últimas décadas, en la línea de lo que ha ocurrido en otras economías europeas, debido al auge de los servicios y la deslocalización de muchos procesos productivos al sudeste asiático. Actualmente, la industria representa el 17,3% del total del producto interior bruto (PIB) de la economía catalana.

La Generalitat diseña su nueva estrategia y pone el foco en sectores que considera claves a futuro, como son los semiconductores, la inteligencia artificial, la agroalimentaria, el automóvil y la construcción industrializada de vivienda. En este sentido, esos casi 4.500 millones de euros de inversión pública hasta 2030 agrupan medidas de diferente índole, desde partidas recogidas en la acción ordinaria de los departamentos de la administración catalana hasta nuevos planes específicos.

En la elaboración del PNI, que todavía está por acabar de definir y puede experimentar cambios fruto de la negociación con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, han participado más de 40 direcciones generales de distintas conselleries y entes del sector público.

Ayudas empresariales y transición energética

En ediciones anteriores de los PNI parte de los implicados han criticado la ausencia de medidas extraordinarias que actúen como palanca y no se limiten a figurar en el PNI tras un 'copiar y pegar' de las actuaciones de otros departamentos. En este sentido, en la primera propuesta figuran actuaciones ya existentes, como los "Projectes Singulars”, a los que se compromete a invertir 59 millones en los próximos cinco años; las becas para doctorados industriales, una iniciativa que lleva financiando la Generalitat desde 2012 y para la que se compromete a disponer 30 millones más hasta 2030, o subvenciones para incubar empresas emergentes, como casi 10 millones para financiar 'spin offs' o 15 millones para crear o consolidar empresas 'deeptech'.

Otro bloque de medidas incorporadas en el plan están enfocadas a ayudar a transitar a sectores actualmente amenazados por los cambios energéticos o tecnológicos. La industria manufacturera dispondrá de 144 millones de euros en ayudas para renovar maquinaria. A ello se suman 175 millones en ayudas o créditos para cubrir hasta el 49% de inversiones industriales en sectores estratégicos y otros 25 millones para empresas al borde del cierre.

Más oficinas en el extranjero y más FP

El PNI también recoge promesas políticas recientes del Govern que cogen cuerpo ahora. Como, por ejemplo, la voluntad de reforzar las oficinas de la Generalitat en el extranjero, para lo que la administración catalana invertirá 102,5 millones de euros durante el próximo lustro. O promover que las empresas catalanas ganen dimensión. Sàmper ambiciona ganar 1.500 empresas de 50 o más empleados de aquí a 2030, un ritmo de creación o expansión de las sociedades seis veces superior al registrado entre 2019 y 2024. Y para ello habilitará ayudas por valor de 50 millones de euros.

La industria del futuro necesitará trabajadores con habilidades distintas y para ello la Generalitat se propone incrementar el las plazas de formación profesional, de FP dual, los grados universitarios STEM y desplegar el modelo de universidad dual, sin acabar de concretar en cuántas plazas reforzará el circuito público. Donde sí hay más concreciones es en el apartado de formación de parados y reciclaje de personas con empleo pero en sectores que necesitarán reinventarse.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) pondrá más de 180 millones para programas de formación para parados, ya sea a través de programas propios o de entidades locales, con planes específicamente diseñados en función de las necesidades de un territorio. Por ejemplo, en la Garrotxa necesitarán perfiles más industriales y en el Pallars más de la agroalimentaria.

Las infraestructuras serán también otro elemento clave en el despliegue de esa estrategia industrial, con inversiones de distinta índole. Desde 66,3 millones de euros para mejorar la red de transporte público en los polígonos, hasta 22,3 millones para construir nuevos hangares en el aeropuerto de Lleida-Alguaire para acoger empresas del sector aeronáutico.