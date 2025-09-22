BDO refuerza su presencia en Andorra con la apertura de una nueva oficina

La firma profesional de auditoría y consultoría BDO ha inaugurado una oficina en Andorra con el objetivo de ofrecer un trato más cercano y personalizado a sus clientes en el Principado.

Hasta ahora, la cartera de clientes andorranos era gestionada desde la sede de Barcelona. Con esta apertura, la compañía busca consolidar su relación con el mercado local y aprovechar las oportunidades de crecimiento en un entorno en plena expansión.

La nueva delegación estará dirigida por Marc García, profesional con una amplia trayectoria en el sector del asesoramiento internacional y profundo conocimiento del tejido económico andorrano. Antes de incorporarse a esta responsabilidad, García trabajó en firmas como PwC y BDO, y durante la última década ha estado vinculado de manera directa al mercado del país.

“Andorra siempre ha sido un enclave estratégico para BDO. Su desarrollo económico y la creciente necesidad de servicios de asesoramiento hacen que esta apertura sea un paso natural para nosotros. Con la nueva oficina podremos acompañar de forma más próxima a nuestros clientes actuales y crecer junto a ellos”, destacó Enric Doménech, socio de BDO España.

BDO forma parte de una red internacional que agrupa más de 1.800 oficinas en 166 países y supera los 120.000 profesionales. En España, la firma cuenta con más de 1.600 especialistas distribuidos entre Madrid y Barcelona, además de 12 oficinas en otros puntos del país.