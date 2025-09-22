Barcelona, capital de la nueva economía

La nueva economía no es solo un cambio en el modelo productivo: está transformando la manera de planificar las ciudades, la forma en que la ciudadanía se relaciona con los servicios públicos y el papel de Barcelona en el tablero internacional. Así quedó reflejado en la mesa redonda organizada por EL PERIÓDICO e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), en la que representantes institucionales, empresariales y del sector sanitario coincidieron en que innovación, sostenibilidad y talento deben caminar juntos para afrontar los retos de la próxima década.

“Barcelona tiene todos los ingredientes para jugar en la Champions de las ciudades del mundo”, afirmó Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB. Subrayó que la nueva economía “transforma las urbes de manera mucho más profunda que el urbanismo tradicional”, al obligar a hibridar usos y generar infraestructuras digitales al mismo nivel que las físicas. Citó como ejemplo el DFactory Barcelona, hub de industria 4.0 que ya roza el 100% de ocupación: “Lo estamos ampliando en 50.000 m² más, porque las empresas crecen y necesitan espacio para investigar, innovar y fabricar. Queremos que sea el corazón del Distrito 4.0, un espacio ciudadano, cultural y abierto”.

Cuando faltan tan solo unos días para que se celebre la Barcelona New Economy Week, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, destacó que el encuentro, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory, refleja esa vocación de interconectar sectores: “No es una feria ni un congreso al uso, es un espacio fresco e innovador que conecta mundos endogámicos para generar oportunidades reales”. Destacó, además, el valor del talento diverso: “En 17.000 m² se concentran más de 30 nacionalidades, la mitad doctores en ingeniería. No hablamos de metros cuadrados, sino de metros cúbicos de conocimiento”.

Pere Navarro muestra el mapa del Distrito 4.0 durante la mesa redonda. / Maite Cruz

Los retos de futuro

Desde la Diputació de Barcelona, el diputado adjunto de Desarrollo Económico, Juan Antonio Pérez, recalcó que el éxito de esta transformación depende de no dejar a nadie atrás: “La digitalización, la innovación social y la sostenibilidad son las tres palancas que debemos integrar en las políticas locales. Nuestra obligación es que nadie quede excluido, desde los grandes municipios hasta los más pequeños del entorno rural”. Advirtió también sobre la necesidad de reducir la brecha digital: “Hay sectores que se suman rápido, otros quedan rezagados, y debemos acompañarlos para que la nueva economía impacte positivamente en la vida de las personas”.

El ámbito sanitario también quiso subrayar su papel como motor de cambio. Jaume Raventós, director gerente del Hospital del Mar, recordó que los hospitales “ya no son solo lugares de cura, sino espacios de prevención, investigación e innovación que mejoran la vida de la ciudadanía”. Según Raventós, “la salud no puede ser un compartimento estanco. La digitalización y la biotecnología nos permiten avanzar en un modelo donde el paciente está en el centro, y eso exige alianzas con la industria, las start-ups y la administración”.

La captación de talento y su retención tuvo también su protagonismo en la mesa de debate. "Aquí tenemos un ecosistema universitario de primer nivel, sobre todo técnico», apuntó el director ejecutivo de la Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, quien recalcó que «somos capaces de generar un talento muy potente, pero además Barcelona es un lugar donde es fácil atraer talento internacional". Ahora bien, Fajula constató que existe "un gran gap" que es "la lucha por el talento, puesto que Barcelona está en una situación de alta tensión del mercado".

Crear nuevos perfiles

Precisamente, hablando de la capacidad generadora de talento, el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, defendió la importancia de la formación inclusiva: “Debemos generar itinerarios de capacitación que permitan a todos acceder a los empleos de la nueva economía. No se trata solo de atraer talento internacional, sino de dar oportunidades a quienes viven aquí y necesitan reciclarse”. Y lanzó un aviso: “Si no somos capaces de crear perfiles híbridos, que combinen conocimiento técnico con sensibilidad social, no podremos afrontar la transformación con garantías”.

En este sentido, desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la directora de Políticas Sociales e Igualdad, Elisabet Tejero, reclamó situar a la ciudadanía en el centro del nuevo planeamiento urbano: “Las ciudades deben ser cuidadoras, inclusivas y sostenibles. El nuevo urbanismo metropolitano no puede desvincularse de las personas, de su vida cotidiana y de su derecho a acceder a servicios de calidad”. Tejero insistió en que la innovación tecnológica solo será un éxito “si se traduce en mejoras tangibles en los barrios y no aumenta las desigualdades”.

Llegados a este punto, Francesc Fajula defendió que “no competimos solo con Madrid o Valencia, sino con 'hubs' internacionales de todo el mundo”. Barcelona, aseguró, está bien posicionada, “pero debemos consolidar nuestro liderazgo en salud digital, telecomunicaciones e innovación tecnológica”. Y añadió: “Nuestro gran activo es la suma de voluntades. Cuando administraciones, empresas y sociedad civil colaboran, logramos resultados que trascienden el corto plazo”.

Y precisamente el tramo final de la mesa se centró en la importancia de las alianzas y la gobernanza compartida. “No hay recetas mágicas, pero sí una certeza: solos no llegaremos lejos”, resumió Di Pietro. Los participantes coincidieron en que la magnitud de los desafíos -desde la transición energética hasta la integración social- exige un esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo.

"En plena pandemia todos vimos que nos necesitábamos y esto tiene que mantenerse en el tiempo», apuntó Blanca Sorigué, quién rompió una lanza a favor de la comunicación de valor para hacer que las cosas pasen: "el contacto directo con las empresas es fundamental", recalcó. Desde su experiencia en el DFactory, subrayó que de las 40 compañías que comparten este espacio "absolutamente todas han llevado a cabo retos entre todas, y esto no pasa en otro edificio de oficinas". "Aquí, lo que estamos haciendo es justamente potenciar esta colaboración de forma que no es una competitividad, sino una colaboración real", explicó, y abogó por «escuchar realmente qué es lo que necesita cada sector y entre todos ellos llegar a conclusiones y sobre todo a grandes oportunidades".

Implicación ciudadana

Durante el encuentro, se puso también sobre la mesa la necesidad de implicar de manera activa a la ciudadanía en este proceso. Como señalaron varios ponentes, la innovación debe explicarse con un lenguaje accesible y con canales de participación abiertos. “Si la gente no entiende qué significa la nueva economía para su vida cotidiana, perderemos legitimidad”, advirtió Tejero. En este punto, se subrayó también el papel del tercer sector y de las entidades sociales para asegurar que la transformación no deja a nadie atrás y refuerza el vínculo comunitario.

El debate concluyó con un mensaje compartido por todos los ponentes: la nueva economía no solo transforma la producción y el empleo, sino que redefine la forma de vivir y relacionarse en la ciudad. Barcelona, con su ecosistema de innovación, cultura y diversidad, aspira a situarse en primera línea de esa transformación.