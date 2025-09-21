Transgourmet: una historia nacida en el Empordà

La venta de la firma ampurdanesa Miquel Alimentació a la empresa china Bright Foods en 2015 fue una más en la larga lista de empresas familiares catalanas que han ido cayendo en manos de multinacionales y fondos de inversión en las últimas décadas. Desde Chupa Chups hasta Panrico. En este caso, se trataba de la empresa bandera de la provincia de Girona, la única que superaba los 1.000 millones de facturación y que había tenido un papel destacado en el sector de la distribución al por mayor en España gracias a marcas como Gros Mercat, nacida en 1974 como cash & carry y a sus franquicias. Fueron los tres hermanos -Ramon, Amadeu y Josep Miquel- quienes heredaron el negocio fundado por su padre, Pere Miquel, en 1925 y que está cumpliendo su centenario. Óscar Pierre, fundador de Glovo, es nieto de Ramon Miquel.

En aquella operación, la más importante en que participaba una empresa de alimentación china en Europa con el objetivo de expandirse por el continente, colaboró como intermediario Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo de quien fue presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, a través del banco de inversión GBS, con importantes lazos con el país asiático. La cifra que se maneja de aquella venta son 110 millones de euros, que pudieron multiplicarse por dos con la venta a Coop. De la mano de estos, el futuro parece más que estable.

COOP y el poder cooperativo suizo

Detrás de Transgourmet se encuentra uno de los dos gigantes cooperativos suizos: Coop; el otro es Migros. En el país helvético, el peso de estas sociedades -hay hasta 8.000- ha sido fundamental para el desarrollo de la historia económica y política del país, desde la construcción de viviendas hasta la venta de casi todo tipo de productos o servicios bancarios. El origen está en las uniones locales de grupos de campesinos que empezaron a crear asociaciones de pan y fruta a principios del siglo XIX, a las que siguieron uniones de artesanos y de otros trabajadores, incluyendo agentes bancarios. En Zúrich, considerada la ciudad con la calidad de vida más alta del mundo y una de las más caras, una de cada cinco viviendas es propiedad de una cooperativa.

Coop, con 2,6 millones de cooperativistas y 160 años de historia, facturó el año pasado 37.350 millones de euros al cambio y ganó 626 millones. Los recursos propios se elevan a 13.500 millones. Da empleo a 97.000 personas, de las cuales 60.678 están en Suiza, donde tiene 2.418 establecimientos y la empresa productora de carne Bell Food. Con sede en Basilea, es resultado de la fusión a lo largo de la historia de distintas cooperativas cantonales que hoy se dividen en seis consejos regionales representados por los clientes cooperativistas que eligen a los miembros de la asamblea nacional. Estos últimos deciden quiénes forman parte del consejo de Administración, que se encuentra en la cúspide la pirámide. Formado por 10 personas, lo preside un miembro histórico del grupo, Joos Sutter, y un comité ejecutivo formado por siete personas liderado por Philipp Wyss, que ejerce de CEO (chief executive officer). Se da la circunstancia de que Sutter ocupa la presidencia ejecutiva de Transgourmet, compartiendo ambos cargos.

Con una veintena de filiales, entre los productos y servicios que vende Coop a los suizos, además de alimentación y bebidas, hay joyería, perfumes, electrónica, relojes, agencia de viajes, gimnasios y clínicas especializadas. La estructura organizativa es federal, como el país, lo que permite a Transgourmet, el área internacional de Coop, desarrollar su propia estrategia que se traslada, también, a cada uno de los siete países en los que tiene presencia. Con 12.300 millones de ventas en 2024, una tercera parte del grupo, España ocupa la cuarta posición en cifra de negocios detrás de Alemania, Suiza y Francia, por delante de Polonia, Rumanía y Austria.

A diferencia de lo que ocurre con muchas filiales de multinacionales, que suelen aportar directivos al área financiera y de control, no hay nadie de la central en el equipo directivo español. «Hay una libertad total de organización y estrategia, reuniones con los CEO de los siete países trimestrales y una visita del presidente dos veces al año que se suma a las reuniones mensuales por videoconferencia. Por departamentos sí hay reuniones puntuales y periódicas para ver posibles sinergias», cuenta Lluís Labairu.