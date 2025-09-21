Relevo al frente del club social femenino Juno House para encarar su fase 2.0

“Tal vez éramos demasiado exclusivos". La reflexión es de Beatriz de Vicente, flamante consejera delegada de Juno House. El club privado femenino que inició su andadura en el año 2022 en Barcelona aprobó este verano un relevo que pasó desapercibido: su hasta ahora primera ejecutiva y fundadora, Natalie Batlle, pasaba a ser presidenta, dejando en manos de De Vicente la etapa 2.0 de un club que aspira a dar la vuelta a lo que ha venido siendo en estos años en su exclusiva y cuidadísima sede en la calle Aribau de la capital catalana.

De Vicente quiere liderar esta fase de “profesionalización” del club que nació de la mano del impulso de cuatro mujeres (la propia Batlle, Liana Grieg, Eva Vila-Massanas y Carla Crespo Vidal) y con el apoyo económico del 'family office' de los Elías, responsables del lanzamiento de grupos como Caprabo y Veritas. En una mañana de martes donde por la sede del club se suceden las ejecutivas y profesionales liberales, en lo que parecería un 'coworking' de lujo, la nueva consejera delegada de la entidad explica a EL PERIÓDICO las pautas de lo que quiere ser y lo que no quiere ser el club.

De fondo, una idea principal: “Queremos hacer crecer el club”. Y una segunda, igual de decisiva: “Este club tiene que ganar dinero”. Un reto que asume De Vicente, que se licenció en Comunicación y Relaciones Públicas en Blanquerna y pasó al mundo del marketing. Por el camino, un programa de IESE y su paso por Netmentora, donde tuvo su revelación profesional. “Me cambió la vida, ahí viví de cerca el emprendimiento”, explica. En su currículum ha acumulado experiencias en Mapfre, en la Federación Española de Tenis, en Pirelli Moda, en PepsiCo, Octagon o la Fundación Ires. Un recorrido variado que la ha llevado a entender que su especialidad es “profesionalizar modelos y hacerlos crecer”.

Cambios a la vista

¿Qué cambios debe afrontar en Juno, un club privado pionero por su orientación femenina? Primer mandamiento: no quieren ser sól un espacio, sino una comunidad centrada en la idea de que las mujeres, aún arrinconadas en el mundo profesional, colaboren las unas con las otras. Y para eso quieren atraer a más directivas y empresarias a este club que ocupa el espacio de la antigua La Farinera y un taller mecánico. En esta nueva etapa, Juno House quiere rehuir el perfil frívolo del 'lifestyle' y apostar por los entornos y actividades centradas en el mundo profesional de sus socias. Y con este movimiento, aspira a alejarse de otros modelos que existen en la capital catalana como el Soho House Barcelona o Norrsken House Barcelona.

Segundo mandamiento, atención: “Juno debe estar impulsado por mujeres pero no ser sólo para mujeres; tiene que estar abierto al mundo y aquí hay espacio para los hombres”. ¿Quiere eso decir que los hombres podrán ser socios? De Vicente sonríe. “A día de hoy, no, pero lo estamos valorando”. En este sentido, el club reivindica uno de sus mantras fundacionales: “Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades y en los liderazgos colaborativos”.

Juno busca nuevas ubicaciones

Y tercer mandamiento, escalabilidad. “Para hacerlo hacen falta unas bases muy consolidadas, un club muy profesionalizado, pero queremos conectar con otras personas y realidades”. ¿En qué ciudades piensa Juno House para crear su primera réplica? De Vicente sonríe de nuevo. “Es prematuro, pero podría estar en cualquier sitio”, dice, para deslizar el nombre de dos urbes: “Madrid, Milán”.

El club tiene a día de hoy cerca de 600 socias que pagan de media 165 euros mensuales y una facturación de 1,5 millones. El club, no obstante, prefiere callarse si el pasado año ganó o perdió dinero. En cualquier caso, Juno House ha llegado a la conclusión de que es hora de abrir sus puertas a nuevos perfiles, para lo cual se estudia incluso lanzar un programa de becas.