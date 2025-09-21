Es domingo y no hay detergente para lavar

Pasan los meses y sigue creciendo la oferta de supermercados y tiendas de conveniencia de todos los estilos y colores en las calles de nuestras ciudades. Si usted vive en un barrio céntrico de una población mediana o grande, haga la prueba un día que no tenga nada mejor que hacer. Trace un círculo de un kilómetro de radio desde su casa, unos 12 minutos andando. Haga lo mismo para 500 metros, seis minutos. Pasee dentro de estos círculos concéntricos y empiece a apuntar dónde puede comprar alimentos y bebidas. Luego piense en cuántos de estos establecimientos ha comprado en el último trimestre, qué ha comprado y por qué.

Vivo en un barrio céntrico de Barcelona y en el círculo del kilómetro me sale una treintena, sin tener en cuenta pastelerías ni estaciones de servicio. En algunos casos, hay varias enseñas que se repiten. De todas estas, reparto mi compra según producto, necesidad y urgencia. El supermercado del centro comercial que tengo a unos minutos a pie me sirve para los productos básicos gracias al orden y la estructura del lineal, que facilita su compra. Luego está la tienda especializada en frutas, verduras y comidas preparadas, donde la calidad es buena (casi siempre) y quien atiende siempre tiene una sonrisa en la boca. En tercer lugar está la tienda de conveniencia de la esquina para urgencias de última hora —el detergente para la lavadora o los garrafones de agua que pesan demasiado—. Me da absolutamente igual que el dependiente, siempre mirando el móvil, responda a mis buenos días, buenas noches o gracias con un bufido. Si es domingo y se me ocurre quedarme en la ciudad, me puede salvar la vida alguna de las cadenas de franquicias de pequeños supermercados que, por el tamaño, están abiertos.

La consultora Alimarket, en su último informe, llega a citar hasta 150 supermercados y tiendas de autoservicio, menos de 400 metros cuadrados, que había en España en 2024. Desde Mercadona, líder con 2,5 millones de metros cuadrados que se reparte en 1.614 superficies, hasta Casa Jolumen (Coín, Málaga), con un establecimiento de 1.200 metros cuadrados.

Los negocios de venta al público de alimentos y bebidas es de los sectores que menos margen dan. Ya es un éxito superar el 2% de beneficio neto sobre ventas. Un franquiciado, que ha podido dejarse entre 50.000 y 100.000 euros para la inversión, debe vender mucho volumen de producto para ganarse la vida.

Es un sector altamente atomizado. Todos compiten contra todos, extendiendo sus tentáculos por la cadena de valor. Grupos históricos como Transgourmet, la vieja Miquel Alimentació, ya unieron a su negocio tradicional de la venta al por mayor el de franquicias para poder acercarse al cliente final. Vieron un hueco que otros grandes grupos tampoco desaprovecharon.

La venta de Miquel Alimentació a un desconocido grupo chino en 2015 causó conmoción por nuestros lares

Desde ‘activos’ siempre hemos prestado especial atención a este sector clave de la economía española. Un sector en el que dominan grandes empresas nacionales con gigantes multinacionales, tanto en el caso de venta mayorista —donde Transgourmet compite con Makro, filial de la alemana Metro— y minorista.

El caso de la empresa ampurdanesa, con algo más de 1.200 millones de facturación, es emblemático. A inicios de los años 90, tuve la oportunidad de conocer a Ramon Miquel, uno de los tres hijos del fundador de la empresa. Por entonces era muy poco habitual que un empresario familiar del extremo noreste de la Península, se sentara -e invitara a comer en el Via Veneto de Barcelona- a un periodista. Miquel, cercano a los dos metros de altura, desprendía simpatía y ambición. Sus proyectos, crecer y posicionar en el mercado español las marcas de Miquel, fueron cumpliéndose.

La venta en 2015 de Miquel a una desconocida multinacional china por nuestros lares causó conmoción. El procés empezaba a estar en plena efervescencia y arreciaron los comentarios que usaron la inestabilidad política para justificar la venta: el famoso coge el dinero y vámonos a otros sitios. Sé que la decisión de vender causó, no sé si mucha sangre, pero sí lágrimas en parte de la familia que no lo veía con buenos ojos.

Los chinos acabaron vendiendo seis años después de su complejo aterrizaje a uno de los grupos del sector más prestigiosos de Europa: el suizo Transgourmet, perteneciente a la cooperativa Coop. En el proceso, la importancia de las personas y sus valores. Estos siguieron confiando en el liderazgo de quien, contra viento y marea, había llevado el timón esos años de líos y pandemia: Lluís Labairu, rostro de nuestra portada.