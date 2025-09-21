Estas son las oposiciones con más plazas en 2025

Tal y como se pudo saber en julio, el Gobierno ha aprobado para este 2025 la oferta de Empleo Público (OPE), con un total de 36.588 plazas. Son muchas, pero de todos modos es un 9% menos que el año pasado, cuando se ofertaron más de 40.000.

Plazas para este año

Lo que sí supone un nuevo récord por quinto año consecutivo es el número de plazas de nuevo ingreso. Estas, que son un total de 27.697, son para la gente que nunca antes ha trabajado en ese sector, pero que cumple los requisitos necesarios.

Por otra parte, 8.891 son de promoción interna, es decir, para aquellos que quieran ascender a un puesto superior con más responsabilidad.

Además de esto, y como ya se ha hecho en años anteriores, un 10% de los puestos ofertados quedarán reservados para personas discapacitadas, entre ellas 538 para las que tengan discapacidad intelectual.

Un objetivo claro

El objetivo de esta OPE es reforzar servicios en oficinas de atención ciudadana, así como el Sepe, la Seguridad Social, la DGT, extranjería, Hacienda, Justicia o expedición del DNI. Es por ello que solo en este sector se ofertarán 26.889 plazas.

Dicho esto, el número de plazas queda repartido de la siguiente manera:

Administración General del Estado: 26.889.

26.889. Policía Nacional: 3.139.

3.139. Guardia Civil: 3.713.

3.713. Fuerzas Armadas: 2.847.

Oposiciones para el sector administrativo

Puesto que la Administración General del Estado tiene una gran oferta laboral este año, te presentamos algunas oposiciones asequibles a las cuales te puedes presentar y cuáles son los requisitos que piden:

Auxiliar Administrativo del Estado: se trata de una oposición bastante asequible, ya que únicamente se requiere la ESO. Es una de las puertas de entrada más comunes a la administración pública y el tema de estudio es corto.

se trata de una oposición bastante asequible, ya que únicamente se requiere la ESO. Es una de las puertas de entrada más comunes a la administración pública y el tema de estudio es corto. Administrativo del Estado: aunque se trate de una opción similar a la anterior, en este caso necesitas disponer del título de Bachillerato. Además, debes saber que el temario es un poco más extenso que el de auxiliar.

aunque se trate de una opción similar a la anterior, en este caso necesitas disponer del título de Bachillerato. Además, debes saber que el temario es un poco más extenso que el de auxiliar. Gestión de la Administración Civil del Estado: en este caso se necesita un grado universitario. Por otra parte, aunque los temas sean más densos y técnicos, los sueldos son mejores.

en este caso se necesita un grado universitario. Por otra parte, aunque los temas sean más densos y técnicos, los sueldos son mejores. Técnico Auxiliar de Informática: se requiere el título de Bachillerato y los temas de estudio son bastante asequibles. Hay muchas plazas disponibles.

¿Cuándo se realizarán las pruebas de acceso?

Habitualmente, los exámenes se realizan entre tres y seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así pues, cabe estar atento al BOE o a otros portales oficiales para saber cuándo presentarte a la oposición que desees y prepararte lo mejor posible.