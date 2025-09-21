Estas son las oposiciones con más salida laboral en 2025

Enfrentarse a unas oposiciones es un proceso duro, pero a la larga la recompensa es clara: estabilidad económica y laboral en un mercado competitivo. Un vídeo publicado en la cuenta de TikTok @superaoposiciones ha detallado la convocatoria de este 2025, que ofrece 36.588 plazas en distintos ámbitos de la administración pública.

Una oportunidad única

La experta recalca la magnitud de la convocatoria: "Se buscan 37.000 trabajadores en España. Si buscas que sea fijo de por vida o incluso si hay crisis o recortes, sigues cobrando".

Además, en su explicación subraya la importancia del momento actual para quienes quieren preparar unas oposiciones: "La mayor oferta de empleo público con decenas de miles de plazas en justicia, administración, hacienda, sanidad y más sectores. Una oportunidad histórica para conseguir tu plaza".

Principales convocatorias

La experta va por orden de número de vacantes más altos en los distintos procesos selectivos de este año. "Donde están todas las oportunidades: Administrativo del Estado, 2.500 plazas, auxiliar Administrativo, 1.700 plazas, Tramitación Procesal, 1.251 plazas, Gestión de la Administración Civil del Estado, 1.200 plazas, Administrativo de la Seguridad Social, 1.050 plazas y Agente de Hacienda, 1.000 plazas", detalla la creadora de contenido.

Ya con menos de 1.000 plazas se encuentran los siguientes puestos de trabajo: "Técnico Auxiliar de Informática, 900 plazas, Gestión Procesal, 864 plazas, Técnico de Hacienda, 666 plazas y Auxiliar Judicial, 545 plazas".

Acceso con ESO y Bachillerato

Entre las opciones más accesibles destacan las que requieren únicamente el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como las de Auxiliar Administrativo, con 1.700 plazas repartidas entre cupo general y discapacidad. Para quienes cuentan con Bachillerato o equivalente, destacan Administrativo del Estado (2.500 plazas) y Agente de Hacienda (1.000 plazas).

Con esta previsión, el 2025 se convierte en un año importante para todos aquellos que quieran ser aspirantes a tener un futuro profesional estable.