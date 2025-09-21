De Wall Street a tu cartera: la plataforma Kraken acerca Apple, Tesla y Amazon a Europa con acciones tokenizadas

Apple, Tesla o Amazon ahora pueden comprarse en Europa sin pasar por Wall Street, y con la velocidad de la blockchain. Kraken ha lanzado xStocks, una plataforma de acciones tokenizadas, con la que pretende acercar los mercados de valores de Estados Unidos a los inversores europeos. Su director global de Consumo, Mark Greenberg, resume la apuesta en una frase que suena a declaración de intenciones: "La tokenización es el futuro de todos los activos".

Una nueva frontera entre la bolsa y la blockchain

La tokenización de activos financieros vive un momento de auge. La combinación entre finanzas descentralizadas (DeFi), marcos regulatorios como MiCA en la Unión Europea y la entrada de actores consolidados como Kraken acelera un fenómeno que ya no es solo futurista, sino presente.

Con xStocks, el exchange ofrece a los europeos la posibilidad de operar con más de 50 acciones estadounidenses y varios ETF de referencia. La diferencia con un broker tradicional es clara: los tokens que representan cada acción pueden moverse en blockchain y custodiarse en monederos propios, como ocurre con cualquier criptomoneda. "Estamos eliminando barreras históricas", nos explica Greenberg, convencido de que este modelo puede transformar la manera en que se accede a los mercados internacionales.

Qué aporta xStocks al inversor europeo

Más allá del impacto tecnológico, el atractivo de xStocks se entiende por tres factores:

La posibilidad de negociar 24 horas al día de lunes a viernes .

. El acceso mediante acciones fraccionadas .

. La integración con cripto y fiat.

Así funciona la nueva aplicación de xStocks / Kraken

En la práctica, un inversor europeo puede comprar fracciones de Apple o Tesla con euros o incluso con stablecoins, sin necesidad de abrir una cuenta en un broker estadounidense ni esperar a los horarios de Wall Street.

Los tokens no otorgan derechos de voto

Desde Kraken destacan que este acceso más flexible no compromete la transparencia. La empresa publica un prospecto en el que advierte de los riesgos: los tokens no otorgan derechos de voto sobre las compañías subyacentes, existen posibles diferencias en liquidez y rentabilidad respecto a poseer directamente las acciones, y la operativa depende de la robustez tecnológica del sistema.

Regulación y visión a largo plazo

La llegada de MiCA (Markets in Crypto-Assets), el marco regulador europeo para activos digitales, ha marcado un antes y un después. Aunque su aplicación completa aún se está desplegando, el espíritu de la ley es garantizar protección al inversor, transparencia y seguridad jurídica. Kraken busca moverse en este entorno como pionero, anticipando que la tokenización será reconocida como una categoría central dentro de los mercados de capitales.

Los activos no deberían estar atrapados dentro de un único exchange o blockchain Mark Greenberg — Director global de Consumo en Kraken

En palabras de Greenberg: "Los activos no deberían estar atrapados dentro de un único exchange o blockchain. Con xStocks, pueden moverse tan libremente como cualquier otro criptoactivo". La frase refleja una visión que apunta más allá de la especulación: un futuro en el que acciones, bonos o incluso bienes inmuebles se negocien y utilicen en entornos DeFi (finanzas descentralizadas) con la misma facilidad que hoy Bitcoin o Ethereum.

En conclusión, Kraken abre una puerta simbólica y práctica a la vez. La tokenización ya no se presenta únicamente como promesa futurista, sino como una herramienta que puede cambiar la relación de los europeos con los mercados financieros. En plena transición regulatoria, con MiCA como telón de fondo, iniciativas como xStocks anticipan una realidad en la que las fronteras entre finanzas tradicionales y descentralizadas se desdibujan.