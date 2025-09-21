Sueldos
Gonzalo Bernardos carga contra los restauradores por los sueldos de los camareros: "Os estáis forrando"
Gonzalo Bernardos, economista: “Ir de alquiler es, prácticamente, una trampa mortal”
El duro pronóstico de Bernardos para la hostelería: "La clase media os va a abandonar"
España es un país donde los sueldos son bajos en comparación con otros estados en Europa. Si nos fijamos en lo que cobran los trabajadores por horas podemos ver que estamos en la 15ª posición en un ranking de 20 elaborado por la entidad bancaria Bankinter, con un sueldo de 18,2 euros/hora de media.
Por detrás solamente están Chipre, Lituania, Malta, Portugal y la República Checa, mientras que los primeros puestos los ocupan Noruega (41,7 euros/hora), Dinamarca (42 euros/hora) y Luxemburgo (47,2 euros/hora).
Esta regla general se aplica a todos los sectores económicos, aunque hay algunos que están en peores condiciones que otros. También a la hostelería, donde los datos indican que un camarero en España cobra unos 1.184 euros, según publicaba SPORT a finales de agosto. Por eso, una de las reclamaciones históricas del sector es la mejora en las condiciones laborales y el salario.
Sin embargo, la horquilla de beneficios es muy variada y algunos de los empresarios del sector pueden llegar a generar mucho dinero, pese a las duras condiciones que se aplican en la restauración. Por este motivo, hay quien no entiende algunas quejas, como el economista Gonzalo Bernardos.
Distribución desigual
"Lloran y lloran. Os estáis forrando, pero los cocineros y los camareros no", comentaba el catalán a David Ariza, un empresario en el plató. Pese a ello, quiso diferenciar entre las diferentes escalas dentro del mundillo y denunció las desigualdades que existen.
"Hay una distribución desigual, mucho para vosotros y muy poco para los trabajadores", remataba ante el enojo de la contraparte, que apuntaba al aumento de los costes de hacer funcionar un negocio.
Para el profesional de la restauración Bernardos no era el indicado para apuntar cómo tiene que funcionar el sector porque no trabaja en él.
El economista, no obstante, aseguraba no necesitar tener ningún restaurante para saber que no son el tipo de negocios más eficientes al no tener un "control de gastos", una herramienta que permite llevar la economía al día y que sí que se implementa en los organismos públicos.
