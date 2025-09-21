El desafío del gigante suizo Transgourmet en España

Hoces del Júcar, cerca de la población de Jorquera (Albacete). A media mañana del 14 de agosto solo había dos vehículos en la carretera que bordea el río. Aparte del que conducía quien firma este reportaje, una camioneta con el logotipo de Transgourmet, que se debía dirigir a alguno de los restaurantes y/o bares de la comarca para repartir alimentos y bebidas. La camioneta es una de las 315 que, por el momento, se reparten buena parte de España, para consolidar el liderazgo en un sector altamente competitivo: la distribución mayorista de productos alimenticios.

Hoy Transgourmet, antes GM Foods y, previamente, Miquel Alimentació. Nacida en Figueres (Girona) en 1925, llegó a convertirse en la empresa más grande por facturación de la provincia y representante de una de las sagas familiares más reconocidas de Catalunya. En 2015, la familia Miquel la vendió al grupo chino Bright Foods. El 7 de mayo de 2021, en medio de la pandemia, la empresa china traspasó su aventura en España a la suiza Transgourmet, filial de la segunda mayor cooperativa de ese país: Coop. En 2024 cerró con una cifra de negocios de 1.236 millones y un ebit (beneficio antes de intereses e impuestos) de 40 millones.

Desde 2015, han sido 10 años tumultuosos que ha vivido muy de cerca Lluís Labairu (El Morell, Tarragona, 1961), director general desde octubre de 2019. Labairu se incorporó a la actual Transgourmet como director ejecutivo de operaciones en 2008 procedente de una larga carrera en el sector de la distribución en España. Un negocio que vivió desde pequeño, ya que en su familia tenían una tienda de 80 metros cuadrados de conveniencia en Reus. Para él y su equipo (su mano derecha es Silvia Otero, directora corporativa), el desafío fue gestionar los traspasos accionariales y definir una nueva estrategia para salvar el negocio.

Teníamos un modelo agotado. Era cuestión de tiempo que tuviéramos un problema de tesorería Lluís Labairu — Director General de Transgourmet

Labairu no es ambiguo al recordar la situación hacia donde se dirigía la empresa a comienzos de década: "Teníamos un modelo agotado. Era cuestión de tiempo que tuviéramos un problema de tesorería y el paso de positivo a negativo -este es un sector donde obtener márgenes del 2% ya es un éxito- es muy rápido".

Aprovechar la pandemia

Reconoce que aprovechó la coyuntura de la pandemia (el accionista chino se quedó en su territorio sin salir y apenas intervenir) para tirar adelante el cambio y, además, iniciar el proceso de venta de la empresa al grupo suizo, que aceptó el plan de negocio que les presentó tras comprar. «Como el burro que da vueltas sin parar alrededor de la noria hasta que un día desaparece el agua, muchas empresas desaparecen porque convierten la rutina como hábito de generación de negocio. Mientras tanto, va cambiando la sociedad y sus necesidades y, cuando se dan cuenta de que el escenario ha cambiado, ya no están a tiempo de cambiar. Las empresas deben enfrentarse a los cambios mientras este puede pagarse», explica.

De buenas a primeras, dedicarse a repartir alimentos y bebidas, previa compra a proveedores, a canales de distribución minoristas, bares y restaurantes, no parece ser el negocio más sexy del mundo. ¿Cuál es su atractivo?

El director general cuenta como los hábitos sociales y de consumo cambian cada vez más rápido. Y ahí es donde se genera la oportunidad. Transgourmet vende, casi a partes iguales, a dos canales distintos: retail (distribuidores) y Horeca (hoteles, restaurantes y cáterin). Históricamente, mientras desarrollaba sus centros de reparto, plataformas logísticas y distribuidoras cash & carry para sus clientes, también impulsó sus franquicias a pie de calle: Suma, Proxim y Spar.

El hipermercado acabará muriendo, y todo este consumo volverá a ir al establecimiento de proximidad

Si el mundo de los colmados y los pequeños supermercados sufrieron con la irrupción de los grandes hipermercados y súper a partir de los años noventa del siglo pasado, la tortilla puede estar dándose la vuelta actualmente. Un mayorista como Transgourmet se centró demasiado en aquellos clientes, vendiendo grandes partidas de productos secos y bebidas a precio, pero perdiendo rentabilidad gota a gota. Decide dejar de vender estas grandes partidas, lo que supuso perder 50 millones en ventas. "A partir de 2019 decidimos que el futuro no iba por ahí, que estaban cambiando los hábitos de consumo y que el supermercado de proximidad y conveniencia, junto al servicio, sería el primer factor de compra", explica.

Divide estos clientes en cuatro áreas: oficinas, residencial, escuelas y turismo. «Cada superficie -una media de 200 metros cuadrados- debe especializarse en productos distintos, fijándose en el cliente final.» Así, en las zonas residenciales abunda más el producto fresco y en las turísticas aquel que se puede llevar fuera y los refrescos fríos.

Se agregó un factor que nadie se esperaba: «La expansión de la franquicia de alimentación se produjo gracias a los cierres de las sucursales bancarias», explica. Hubo una reconversión del espacio que Transgourmet aprovechó, abriendo una media de 60 franquicias al año. Una cifra, explica Labairu, con la que se siente satisfecho para poder abastecer con sus plataformas logísticas. ¿Regiones pendientes? Galicia y Extremadura. ¿Precio de la franquicia? Desde 50.000 euros, si el espacio tiene ya las infraestructuras mínimas hasta 400.000 euros dependiendo de la superficie del local.

Labairu es tajante: «El hipermercado acabará muriendo y todo este consumo acabará yendo al establecimiento de proximidad. Un movimiento inverso al que pasó hace años. Hasta en las afueras, los suburbios, tendrán espacio para estas tiendas cuando empiece a suministrarse la alimentación adecuada. Basta con ver la explosión de las empresas de reparto a domicilio para llevar la comida a casa». El director general de Transgourmet en España considera que en un sector atomizado y creciendo aún les queda mucho por hacer a estas tiendas para renovarse: "estas tiendas tienen que ir renovándose para poder hacer frente a la nueva demanda. Hará falta inversión, surtidos nuevos y equipos de formadores". Aparte de las 777 franquicias que tenía antes de verano, Transgourmet sirve a 2.352 tiendas independientes.

Me quita el sueño la crispación en España y como puede afectar a un sector tan importante para el país como el turismo

Valor del bar y el restaurante

Si hubo un cambio de rumbo en retail otro tanto pasó en la otra línea de negocio, Horeca, donde se prevé el mayor crecimiento futuro. De servir a grandes cadenas de bebidas y productos secos, se amplió la gama con bodega de vinos y también frescos desde los cash & carry para llegar a cuantos más números de restaurantes y bares mejor. Labairu cuenta cómo la propiedad suiza, bien conocedora de España, entiende la oportunidad de negocio que supone tener un país con, dependiendo de la fuente, unos 300.000 lugares que dan de comer y que tiene la mayor densidad de bares por habitante del mundo (uno por cada 175 personas).

El mercado Horeca mueve alrededor de los 23.000 millones en poder de compra. Transgourmet cerró una gigantesca plataforma logística que tenía en Madrid para invertir en 70 plataformas de proximidad más pequeñas. Sus próximos proyectos: una plataforma en Mercabarna entre otras.

«El hostelero decide si viene a buscar la mercancía a nuestros C&C o si se la llevamos nosotros con nuestras camionetas», agrega. En España existen 3.500 distribuidores a este canal, herederos de aquellas empresas que nacieron con las bebidas carbonizadas. «Tenemos capacidad de vender tres veces más con los equipos de ventas que tenemos. Representaría pasar de 150 a 450 millones», apuesta. Para eso, reflexiona, es necesario ser puntual y asegurar el suministro del producto cuando toca.

Crecer en ventas en un mundo donde vas a vender restaurante a restaurante, con ventas medias de 6.000 euros, no es tan fácil

Para el conjunto de Transgourmet en España, prefiere ser prudente. «Crecer en ventas en un mundo donde vas a vender restaurante a restaurante, con ventas medias de 6.000 euros, no es tan fácil, aunque me gustaría doblar la facturación en en un periodo de 10 años». Para Labairu lo más importante es haber recuperado el negocio. De ser la peor de las siete filiales de Transgourmet, indica, hoy está ya en la mitad en resultado operativo, con un ebitda ligeramente superior a 60 millones y con la posibilidad de superar las ventas de 2022 a partir, sino de este año, del próximo. Las inversiones previstas llegan a los 45 millones anuales, manteniendo alrededor de un 85% del ebitda.

¿Qué le preocupa, más allá de la incertidumbre geopolítica? "Me quita el sueño la crispación en España, que no llegue a la sociedad. Si afecta al turismo, nos mata. Es el principal elemento de riqueza. El turismo quiere tranquilidad. Y espero que el nivel económico no baje".

¿Y el accionista, como ve España? Los primeros años estaban preocupados por el "problema catalán" y después por la "guerra política". Sigue: "Al final, se dan cuenta que es el estado normal del país y que la vida fluye en la sociedad con mucha más normalidad". Y más allá de esto: la burocracia que ralentiza y dificulta la tramitación de licencias y permisos para construir y crear empleo. "No entienden la lentitud de la administración pública, que estén tan tranquilos".