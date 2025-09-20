Ni Tesla ni BYD: la marca china de coches eléctricos que amenaza su reinado y comienza a vender en España

El mercado del coche eléctrico en España vive un momento de efervescencia. Mientras Tesla y BYD se disputan el liderazgo en matriculaciones, una nueva marca china irrumpe con fuerza. Se trata de Xpeng, que acaba de iniciar la comercialización en nuestro país de sus modelos G6 y G9, dos SUV con carga ultrarrápida, autonomías de hasta 585 kilómetros y precios desde 47.990 euros. Su llegada coincide con un crecimiento histórico de las ventas de vehículos electrificados, que en algunos meses de 2025 ya representan cerca del 17% del total.

Una nueva rivalidad en la movilidad eléctrica

España se ha convertido en uno de los escenarios más competitivos para el coche eléctrico en Europa. Según datos de ANFAC, las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) alcanzaron en junio más de 27.000 unidades, lo que supone un incremento de casi el 90 % respecto al mismo periodo del año pasado. Dentro de esa tendencia, los eléctricos puros (BEV) son los que más crecen, duplicando sus cifras y ganando cuota de mercado.

En este contexto de expansión, la aparición de Xpeng no es casual. La marca china, que ya compite en su país natal con gigantes como Tesla, Nio o BYD, desembarca en España con un mensaje claro: ofrecer tecnología de vanguardia a un precio competitivo. Y lo hace con dos modelos que buscan diferenciarse tanto en autonomía como en tiempos de recarga.

Los SUV que llegan a España

El Xpeng G6 se presenta como el modelo más accesible. Su precio arranca en 47.990 euros y, en su versión más eficiente, ofrece hasta 535 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP. El G9, más grande y con aspiraciones premium, eleva el listón con hasta 585 kilómetros y un precio de salida de 59.990 euros.

En este sentido, sus características y funcionalidades se podrían resumir así:

Autonomía WLTP: hasta 535 km para el G6 en sus mejores versiones, y hasta 585 km en el G9.

hasta para el G6 en sus mejores versiones, y hasta en el G9. Arquitectura de batería y carga: sistema de 800 V , con potencias máximas de carga muy altas, alrededor de 451 kW para el G6 y hasta 525 kW más o menos en el G9. Esto permite pasar del 10 % al 80 % en unos 12 minutos en cargadores compatibles.

sistema de , con potencias máximas de carga muy altas, alrededor de 451 kW para el G6 y hasta 525 kW más o menos en el G9. Esto permite pasar del 10 % al 80 % en unos 12 minutos en cargadores compatibles. Precios de partida: como decimos, su precio arranca en 47.990€ para la versión básica del G6 RWD Long Range, hasta alrededor de 59.990€ para la versión inicial del G9.

Competencia directa para Tesla y BYD

Hasta ahora, Tesla dominaba la parte alta del mercado eléctrico en España, con el Model Y y el Model 3 como referencias, mientras que BYD se ha consolidado como la gran alternativa china, sobre todo en segmentos medios y de entrada. La llegada de Xpeng añade un tercer jugador al tablero.

La propia compañía lo reconoce: su objetivo no es ser un fabricante de volumen inmediato, sino posicionarse en la franja de clientes que buscan un SUV eléctrico de altas prestaciones, con tiempos de carga competitivos y precios más ajustados que los de los fabricantes europeos. Un espacio en el que Tesla reina desde hace años, pero donde BYD también ha empezado a escalar posiciones.

Apuesta de futuro en un mercado en transición

El desembarco de Xpeng llega, además, en un momento clave para la electrificación en España. El consorcio IFEMA MADRID destaca que España acelera en matriculación de vehículos eléctricos y puntos públicos de recarga, apoyado por el Plan Moves y la creciente conciencia medioambiental. Sin embargo, persisten los retos: en primer lugar, esa red de cargadores la consideran todavía insuficiente y luego, la incertidumbre sobre las ayudas públicas más allá de 2025.

Frente a esos desafíos, Xpeng aporta no solo producto, sino también un relato tecnológico. La compañía cuenta con más de un millar de ingenieros dedicados a la conducción autónoma y un ecosistema de software propio que pretende competir con el Autopilot de Tesla. Según Tingting Yuan, directora de conducción autónoma de la marca, el verdadero reto no es la tecnología, sino el "factor humano": la capacidad de los conductores para confiar en un sistema que, poco a poco, busca quitarles el control.

En apenas unos meses, España ha pasado de tener a Tesla como líder indiscutible a convertirse en un terreno de batalla donde los fabricantes chinos están ganando protagonismo. Ahora, con Xpeng en escena, la competencia promete intensificarse. Queda por ver si la marca logrará consolidarse en un mercado cada vez más competitivo, pero lo que está claro es que ni Tesla ni BYD podrán relajarse. El reinado del coche eléctrico en España tiene un nuevo aspirante.