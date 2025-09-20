Sandra Villagrasa (Labiana), una directiva con alma de científica

Una directiva con alma científica. Así se puede definir en pocas palabras el carácter de Sandra Villagrasa, la directora general del laboratorio farmacéutico Labiana. "Siempre me han gustado mucho las ciencias. Decidí estudiar Farmacia porque recogía conocimientos de biología y química. Pero mi intención siempre fue enfocarme al mundo de la industria porque es un entorno más dinámico y eso va mejor con mi personalidad", explica en una entrevista.

Villagrasa se confiesa como una persona apasionada por su trabajo, a la que le gustan mucho los retos y que siempre busca ampliar su formación. "En una industria sometida a cambios constantes, hace falta tener un carácter muy dinámico. En los últimos años, incluso me puse a hacer algunas asignaturas de Administración Dirección de Empresas, sobre todo aquellas que tenían relación con costes y contabilidad", asegura. Villagrasa considera que es imprescindible seguir preparándose para un sector que cada vez está sometidos a más regulaciones. "Hay muchísimo futuro por delante y mucho por crecer todavía. Por ello, las carreras científicas se deberían promocionarse más en bachillerato, tienen muchas salidas laborales", opina.

La trayectoria laboral de esta directiva comenzó en el laboratorio Juanola. "Allí hice un poco de todo, estuve tanto en la parte de calidad como en la de producción. Esta compañía fue comprada por el laboratorio Angellini. Fui ascendiendo y llegué hasta la dirección técnica. Hay un momento en el que la planta de fabricación donde yo estaba trabajando se vendió a Labiana. Ahí empezó mi trayectoria en la empresa", asegura. "Mi máxima aspiración era ser directora técnica. Nunca me imaginé progresar más arriba de eso, pero la empresa sufrió una suspensión de pagos y el nuevo equipo gestor que entró me puso al mando de la planta", asegura.

Empresa cotizada El laboratorio Labiana debutó en el BME Growth en 24 de junio de 2024. Su llegada al parqué fue todo un hito al ser la primera empresa especializada en salud animal en estrenarse en el mercado. El grupo facturó 66 millones de euros en 2024 y capitaliza 28 millones. Fundado en 1958, Labiana cuenta con cuatro filiales operativas, 464 empleados, seis plantas de fabricación (Serbia y España) con capacidad para absorber el crecimiento esperado, una cartera de medicamentos propios de más de 50 productos que comercializa en más de 150 países y más de 300 clientes. Su fármaco más vendido es un antibiótico genérico para las infecciones urinarias.

Villagrasa asegura que consiguió reflotar esta situación gracias a rodearse de un buen equipo. "Hay que conseguir que la gente crea en tu proyecto y te siga", afirma. En relación con la gestión del talento en la empresa, esta directiva asegura que los empleados que se incorporan al mercado laboral valoran mucho más el tiempo libre y la conciliación. "Ahora lo difícil es gestionar las generaciones diferentes que se juntan en los equipos de una compañía. Los más jóvenes tienen una gran preparación y están muy digitalizados, pero siempre tienen que tener un aliciente para continuar. Y valoran más el tiempo personal que los más senior, algo que considero que es positivo", explica.

Salto al parqué

El laboratorio Labiana debutó en el BME Growth en junio de 2022, aunque desde entonces su valoración ha caído cerca de un 6%. "Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y la información que se comparte. Además, estamos obligados a presentar informes financieros o de sostenibilidad. Tenemos dos auditorías anuales en vez de una. Tenemos más exigencias, pero creo que es positivo porque aporta valor a la empresa a largo plazo", asegura Sandra Villagrasa.

Respecto a si se plantean pasar a cotizar en el Mercado Continuo, la directiva lo descarta por ahora. "De momento estamos enfocados en reducir la deuda y todavía no estamos en esos niveles de crecimiento", afirma.

El laboratorio comenzó especializándose en productos de veterinaria, aunque actualmente el 50% de sus ventas provienen de productos para salud humana. "Ahora hemos abierto una línea de mascotas, aunque Labiana es referente en productos para grandes animales. Tratamos sacar medicamentos genéricos que tengan un punto de innovación, creo que ese puede ser nuestra mayor fortaleza", explica Villagrasa. Un nuevo filón de negocio que están empezando a explorar son aquellos relacionados con salud de la mujer, como productos para la menopausia o las vitaminas.

Respecto al foco geográfico de la compañía, este se encuentra principalmente en Europa, aunque Villagrasa asegura que están empezando a explorar posibilidades en Asia y en África. De cara al futuro, Villagrasa explica que los nuevos retos pasarán por seguir haciendo crecer a la empresa de forma sostenible, diversificar el negocio y trabajar para retener el talento en la compañía.