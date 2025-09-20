Rugby, el Tibu-Ron de Castelldefels y Luis Suárez: todo lo que hay detrás de Chalito y los 22 millones que facturará este año

Hacía tanto tiempo que el restaurante familiar que regentaban Leo y Mariano Bonaduce triunfaba en Castelldefels, que aquellos dos hermanos argentinos no podían hacer otra cosa que soñar con expandir la fórmula. Chalo, aquel negocio, servía (y sirve) empanadas, milanesas, roscas y pizzas, y se había convertido en una referencia, entre otros, para la enorme comunidad argentina y uruguaya que habita en el municipio del Baix Llobregat.

Quiso la fortuna que aquel par de restauradores jugaran al Rugby con Asier Echarri y Juan Manuel Lema, los dueños de los también conocidísimos restaurantes de playa Tibu-Ron y Solraig, a quienes comentaron la idea. No hizo falta mucho más para que decidieran abrir, los cuatro juntos, un chiringuito de playa dedicado a las milanesas y al resto de productos de Chalo. Lo llamaron el Chalito. Casi una década después, aquel concepto tiene 21 restaurantes abiertos, está a punto de hacerse con un local en el centro de Madrid que será su buque insignia en la capital, sueña ya con el extranjero, y ha facturado, en esta primera mitad de 2025, lo mismo que ingresó en todo 2024.

“A la gente le encantó el concepto, así que nos fuimos a Rambla Catalunya, donde montamos el primer Chalito fuera de nuestro núcleo”, recuerda Lema que ve, en ese restaurante, el principio de todo. Sigue siendo, de hecho, el establecimiento que más factura de todo su red.

Que el futbolista Luis Suárez –cliente desde hacía tiempo– decidiera embarcarse como inversor en el proyecto (es dueño de la mitad del capital, el resto se lo dividen los cuatro socios fundadores) ayudó. Y, por contradictorio que parezca, también lo hizo la pandemia de covid. Semanas antes de que se decretara el primer confinamiento, habían firmado el alquiler de un local que solo se encargaría de gestionar las peticiones de ‘take away’ y ‘delivery’. “Se creó un nuevo hábito de consumo, y nos dimos cuenta de que nuestro producto es increíblemente demandado en ‘delivery’”, explican.

Algunas de las milanesas de Chalito / Chalito

Tienen un acuerdo exclusivo con Glovo que ha facilitado que hoy, una tercera parte de lo que ingresan, venga de este canal. El resto son los restaurantes convencionales, una red que ya suma 21 locales, con la apertura este mes de un establecimiento en Platja d’Aro, su primera incursión en Girona. Chalito tiene locales en varios centros comerciales de Barcelona, en calles que consideran clave, ahora en Platja d’Aro y en Madrid, donde también han ido a situarse en centros comerciales. Allí, tras año y medio de búsqueda, están a punto de hacerse con el local que esperan que sea el equivalente de Rambla Catalunya, pero en Madrid. Solo avanzan que está muy en el centro de la ciudad.

Plan de expansión en marcha

De este modo son ya, en total, unos 430 trabajadores, una veintena de los cuales están en las oficinas de Castelldefels. Tienen, también, una fábrica de 1.000 metros cuadrados en Gavá, donde hacen postres artesanales, la masa de sus pizzas y empanadas, el relleno de las mismas, y el rebozado de las milanesas. En los locales las fríen, les ponen los aderezos y las hornean. El plan es mantener la operativa concentrada en el Baix Llobregat, aunque empiecen a crecer en Madrid.

Todo esto forma parte de un plan de expansión que comenzaron a diseñar en 2023 y que ejecutaron a partir de 2024. En este año y medio han pasado de menos de una decena de establecimientos, a superar la veintena. De ahí que, en lo que llevamos de 2025, ya hayan facturado los mismos 14 millones de euros que ingresaron en todo el año pasado. Su estimación es que terminarán el año por encima de los 22 millones de euros.

En cualquier caso, el plan de expansión sigue en 2026. Esperan plantar bandera en una tercera ciudad aún por definir y terminar el año con más de 30 negocios en funcionamiento. “Tenemos mucha curiosidad con la internacionalización: hemos conseguido muy buena aceptación de la milanesa en Barcelona y Madrid, y ahora tenemos que probar a ver si en los países vecinos también funciona”, admite Lema, que tiene algunas ideas: Portugal, Francia… Sin pistas aún de si la idea cuajará, lo que sí que tienen claro es que su propuesta tiene para rato en España: lo que han logrado hasta ahora “ratifica” –dice– que no son una moda. “Nuestra comida ha venido para quedarse”, concluye.