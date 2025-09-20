Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A partir del próximo verano

Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa

La unidad es la primera de las cuatro que deberán superar las pruebas técnicas previas a su puesta en marcha

El president Salvador Illa llama a un pacto sobre infraestructuras para afrontar la movilidad y el crecimiento económico

Ferrocarrils de la Generalitat abre una convocatoria para contratar a 20 maquinistas en la línea Lleida-Terrassa

El primero de los cuatro nuevos trenes de FGC que circularán entre Lleida y Terrassa

El primero de los cuatro nuevos trenes de FGC que circularán entre Lleida y Terrassa

El primero de los cuatro nuevos trenes de FGC que circularán entre Lleida y Terrassa / ACN

El Periódico

El Periódico

Lleida
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha presentado este sábado en Lleida el primero de los cuatro trenes eléctricos que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) pondrá en servicio en la línea Lleida–Terrassa a partir del verano de 2026. La unidad, fabricada por Stadler en Valencia, será sometida en los próximos meses a pruebas de validación y homologación en el taller ferroviario del Pla de Vilanoveta, donde se testará su tracción, frenado, comportamiento dinámico, señalización y telecomunicaciones.

"Estos nuevos trenes representan un paso significativo en la modernización del transporte ferroviario en Lleida y en Catalunya", ha subrayado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante el acto, en el que también han participado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, el presidente de FGC, Carles Ruiz, y el presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra.

Inversión y modernización de la red

La inversión asciende a 38 millones de euros e incluye la adaptación del Pla de Vilanoveta como nuevo centro operativo de Rodalies Lleida. El proyecto contempla la ampliación de la nave, la instalación de un torno de ruedas y un túnel de lavado, además de un futuro centro de gestión y simuladores de conducción. La consellera ha recordado que estas actuaciones forman parte de un plan más amplio: "Hace unos meses inauguramos Rodalies Lleida y ahora damos un nuevo paso en la mejora constante del transporte público. Queremos un sistema ferroviario puntual, fiable y adaptado al crecimiento del país".

Sílvia Paneque, consellera de Territori, presenta el primer tren por el servicio Lleida-Terrassa.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, presenta el primer tren por el servicio Lleida-Terrassa. / ACN

El Govern negocia, además, con Adif la cesión de 14 estaciones entre Bell-lloc d’Urgell y Rajadell, lo que permitirá modernizar las instalaciones con sistemas de información en tiempo real, cámaras de seguridad y nueva señalización. Paneque ha avanzado también que municipios como Sidamon, Fondarella o Vilagrassa han solicitado nuevos apeaderos para mejorar la accesibilidad.

Trenes accesibles y con más frecuencia

Cada tren, compuesto por tres coches y con seis puertas por lado, tiene capacidad para 439 pasajeros (164 sentados) y está diseñado con criterios de accesibilidad universal: acceso a nivel desde andén, rampas automáticas, espacios reservados para personas con movilidad reducida y baños adaptados. Los trenes incorporan, además, sistemas de información con pantallas interiores y exteriores, indicadores luminosos de apertura y cierre de puertas y megafonía reforzada.

Paneque, Larrosa y el resto de autoridades en el interior del nuevo tren.

Paneque, Larrosa y el resto de autoridades en el interior del nuevo tren. / ACN

Los nuevos trenes permitirán a FGC operar las líneas RL3 (Lleida–Cervera) y RL4 (Lleida–Terrassa), con una oferta de 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales prolongarán el recorrido hasta Terrassa. Esto supondrá un incremento de tres circulaciones respecto a la frecuencia actual.

Una apuesta por la movilidad sostenible

El alcalde de Lleida ha destacado la necesidad de “hacer una reflexión colectiva” sobre la movilidad y ha reclamado más campañas de divulgación para fomentar el uso del nuevo servicio: "Usarlos contribuirá a un desarrollo más sostenible".

Por su parte, el presidente de Stadler Valencia ha calificado la llegada del primer tren como "una etapa relevante en el compromiso con la movilidad de Catalunya" y ha agradecido la"visión estratégica" de FGC: "Avanzamos hacia una red más sostenible, accesible y conectada, pensada para el bienestar ciudadano".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  3. El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  6. José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz
  7. Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que ofrece esta empresa española
  8. Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel

Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa

Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa

Montero critica los "malabares dialécticos" de Juanma Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

Montero critica los "malabares dialécticos" de Juanma Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

El primero de los cuatro nuevos trenes de FGC que circularán entre Lleida y Terrassa

El primero de los cuatro nuevos trenes de FGC que circularán entre Lleida y Terrassa

Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya

Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya

Cinco filtros que tu coche necesita y cuándo cambiarlos para evitar averías caras

Cinco filtros que tu coche necesita y cuándo cambiarlos para evitar averías caras

Identifican e investigan a la conductora que circuló ebria y sin dos ruedas hacia Alcúdia

Identifican e investigan a la conductora que circuló ebria y sin dos ruedas hacia Alcúdia

Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda

Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda

Girona - Levante, en directo LaLiga

Girona - Levante, en directo LaLiga