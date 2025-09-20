Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa

El Govern ha presentado este sábado en Lleida el primero de los cuatro trenes eléctricos que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) pondrá en servicio en la línea Lleida–Terrassa a partir del verano de 2026. La unidad, fabricada por Stadler en Valencia, será sometida en los próximos meses a pruebas de validación y homologación en el taller ferroviario del Pla de Vilanoveta, donde se testará su tracción, frenado, comportamiento dinámico, señalización y telecomunicaciones.

"Estos nuevos trenes representan un paso significativo en la modernización del transporte ferroviario en Lleida y en Catalunya", ha subrayado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante el acto, en el que también han participado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, el presidente de FGC, Carles Ruiz, y el presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra.

Inversión y modernización de la red

La inversión asciende a 38 millones de euros e incluye la adaptación del Pla de Vilanoveta como nuevo centro operativo de Rodalies Lleida. El proyecto contempla la ampliación de la nave, la instalación de un torno de ruedas y un túnel de lavado, además de un futuro centro de gestión y simuladores de conducción. La consellera ha recordado que estas actuaciones forman parte de un plan más amplio: "Hace unos meses inauguramos Rodalies Lleida y ahora damos un nuevo paso en la mejora constante del transporte público. Queremos un sistema ferroviario puntual, fiable y adaptado al crecimiento del país".

Sílvia Paneque, consellera de Territori, presenta el primer tren por el servicio Lleida-Terrassa. / ACN

El Govern negocia, además, con Adif la cesión de 14 estaciones entre Bell-lloc d’Urgell y Rajadell, lo que permitirá modernizar las instalaciones con sistemas de información en tiempo real, cámaras de seguridad y nueva señalización. Paneque ha avanzado también que municipios como Sidamon, Fondarella o Vilagrassa han solicitado nuevos apeaderos para mejorar la accesibilidad.

Trenes accesibles y con más frecuencia

Cada tren, compuesto por tres coches y con seis puertas por lado, tiene capacidad para 439 pasajeros (164 sentados) y está diseñado con criterios de accesibilidad universal: acceso a nivel desde andén, rampas automáticas, espacios reservados para personas con movilidad reducida y baños adaptados. Los trenes incorporan, además, sistemas de información con pantallas interiores y exteriores, indicadores luminosos de apertura y cierre de puertas y megafonía reforzada.

Paneque, Larrosa y el resto de autoridades en el interior del nuevo tren. / ACN

Los nuevos trenes permitirán a FGC operar las líneas RL3 (Lleida–Cervera) y RL4 (Lleida–Terrassa), con una oferta de 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales prolongarán el recorrido hasta Terrassa. Esto supondrá un incremento de tres circulaciones respecto a la frecuencia actual.

Una apuesta por la movilidad sostenible

El alcalde de Lleida ha destacado la necesidad de “hacer una reflexión colectiva” sobre la movilidad y ha reclamado más campañas de divulgación para fomentar el uso del nuevo servicio: "Usarlos contribuirá a un desarrollo más sostenible".

Por su parte, el presidente de Stadler Valencia ha calificado la llegada del primer tren como "una etapa relevante en el compromiso con la movilidad de Catalunya" y ha agradecido la"visión estratégica" de FGC: "Avanzamos hacia una red más sostenible, accesible y conectada, pensada para el bienestar ciudadano".