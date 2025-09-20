A favor y en contra de la política industrial

Archivo - Fachada del edificio de Siemens Gamesa / H.Bilbao - Europa Press - Archivo

Hasta hace relativamente poco tiempo, la política industrial tenía muy mala reputación. El consenso entre economistas y responsables públicos era que el Gobierno debía abstenerse de intervenir directamente en sectores concretos de la economía. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un giro sorprendente: los políticos de cualquier ideología, y numerosos economistas, consideran urgente y necesario apoyar a sectores que califican como "estratégicos".

No hay un debate sobre la efectividad de la política industrial en el que no se mencione el exitoso caso de Corea del Sur. Este país basó su desarrollo económico durante el último tercio del siglo XX en un apoyo sostenido a determinados sectores. A pesar de ello, a inicios del siglo XXI la posición más aceptada era que las actuaciones de carácter horizontal (como las que impulsan el transporte y la educación, que benefician a todos los sectores) podían tener sentido, pero las políticas industriales sectoriales eran poco menos que anatema. Esta posición crítica se sustenta en dos argumentos.

Ganadores y perdedores

Por un lado, una política industrial sectorial presupone que el Gobierno cuenta con mejor información que el mercado para decidir qué sectores merecen ser apoyados. La experiencia muestra numerosos casos en los que esto no es así, pues no es posible anticipar qué soluciones tecnológicas van a prevalecer en el futuro o cómo va a evolucionar la competencia. Esta crítica se resume en la frase "los gobiernos no pueden elegir al ganador".

El segundo argumento crítico con la política industrial pone el foco sobre el riesgo de captura por parte de intereses privados. Si las empresas saben que pueden recibir apoyo público, es previsible que las que se encuentren en dificultades dediquen sus esfuerzos a beneficiarse de dicha política, y no a tratar de ser más eficientes. Esta crítica ha sido sintetizada por el premio Nobel de Economía Jean Tirole de la siguiente forma: "Los gobiernos eligen a los ganadores, pero los perdedores eligen al Gobierno".

Sin embargo, como he indicado anteriormente, el consenso crítico respecto a la política industrial se ha debilitado en los últimos tiempos, y cada vez más voces consideran que no debe ser ignorada como herramienta de intervención pública. Desde la publicación, ahora hace un año, del Informe Draghi sobre la pérdida de competitividad de la economía europea, asistimos a una carrera por identificar los "sectores estratégicos" que deben recibir el apoyo público (normalmente mediante la expresión apostar por). Conviene, por ello, repasar cuáles son los argumentos en los que se apoya este resurgir de la política industrial.

Los gobiernos tienen que decidir qué empresas o soluciones deben seleccionar mientras reciben presiones particulares

El autor que, de forma más consistente, ha defendido la necesidad de aplicar políticas industriales es, sin duda, Dani Rodrik. Sin embargo, el marco en el que justifica dicha necesidad es muy específico, pues se refiere al apoyo a nuevas iniciativas empresariales en contextos de transformación estructural. Así, para Rodrik la política industrial no consiste tanto en proteger sectores existentes, como en generar información sobre nuevas oportunidades de negocio y coordinar inversiones que permitan a la iniciativa privada explorar áreas en las que el país carezca de experiencia previa. Más recientemente, Mariana Mazzucatto también ha defendido el recurso a la política industrial, pero lo ha hecho en base a las externalidades positivas que supuestamente generan los proyectos de largo plazo impulsados por el sector público, a los que se refiere como "misiones".

Un segundo tipo de argumentos a favor de la política industrial se basan en percibirla como lo opuesto de la política de defensa de la competencia. Esta, aplicada de forma estricta, habría obstaculizado la creación de grandes empresas en forma de campeones nacionales. El ejemplo más claro de ello lo ofrecieron Francia y Alemania a raíz del veto de la Comisión Europea a la fusión de Alstom y Siemens en 2019, cuando reclamaron una supervisión política, y no técnica, de las actuaciones en defensa de la competencia. Hay quien interpreta el Informe Draghi en esta misma línea, considerando que su llamamiento a aumentar el tamaño de las empresas europeas requiere impulsar las fusiones empresariales. Sin embargo, esta lectura ignora que el mayor tamaño de las empresas es consecuencia, y no causa, del aumento de la productividad.

Crear 'buenos empleos'

Un tercer argumento presenta a la política industrial como herramienta clave para la creación de los llamados buenos empleos, entendidos como aquellos asociados a una alta productividad. Así, se espera que la política industrial actúe como respuesta al fenómeno de pérdida de peso del sector industrial, con sus evidentes impactos negativos en términos laborales y territoriales. El problema, en este caso, es instrumental, pues no está nada claro cuáles son las medidas que pueden dar lugar a la aparición de este tipo de empleos en una escala significativa. En cualquier caso, al menos en Europa, estamos de acuerdo en que la protección arancelaria no es el camino adecuado para ello.

La principal objeción a estos argumentos es que no dan respuesta a las críticas basadas en los problemas de información o captura. Incluso si existe un consenso sobre la necesidad urgente de desarrollar sectores -como las energías renovables y la industria de defensa-, los gobiernos tienen que decidir a qué empresas o qué soluciones tecnológicas deben seleccionar, mientras reciben fuertes presiones por parte de intereses particulares para ser los elegidos.