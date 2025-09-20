Devir, la barcelonesa que lidera el renacimiento de los juegos de mesa

En tiempos de digitalización, los juegos de mesa se han convertido en los “primos mayores” de los videojuegos. Comparten con ellos su papel de refugio contra la soledad, de catalizadores de la imaginación y de forjadores de comunidad en torno a una pasión común. Lejos de extinguirse, viven hoy una segunda juventud. Y en España, el mejor testimonio de un mercado global que ya mueve 14.000 millones de dólares y crece a un ritmo del 10% anual, según la consultora Fortune Business Insights, está en la barcelonesa Devir.

Con sede operativa en Via Augusta y 25 años de recorrido, Devir se promulga como el mayor editor en español, portugués y catalán de juegos modernos. Sin depender de inversión externa, han conseguido una cartera de cinco mil clientes en Europa y América que solo en 2024 les llevó a vender 1,5 millones de juegos. "Si todo va según lo previsto, este año superaremos los 20 millones de euros de facturación", adelanta Joaquim Corca, fundador y director de marketing de Devir Iberia a Activos, el vertical de economía de El Periódico. Para ponerlo en perspectiva, en 2010 vendieron 150 mil unidades.

—Es vuestro cumpleaños... ¿celebráis el crecimiento económico?

—Bueno —matiza el director— nos impacta aún más que un equipo de aficionados, sin formación alguna en administración y dirección de empresas, haya conseguido sobrevivir un cuarto de siglo.

Epicentro en Brasil

Los orígenes de Devir se remontan a 1987, en Brasil. Fue allí donde un grupo de ingenieros informáticos 'frikis' del cómic estadounidense decidió abandonar sus carreras para montar una distribuidora de tebeos y juegos de cartas coleccionables.

La filial ibérica no llegó hasta 12 años después. Lo hizo de la mano de Corca, publicista que había trabajado en la editorial Planeta lanzando títulos de cartas coleccionables como Magic. La experiencia fue su puerta de entrada al mundo de los juegos de mesa, que le llevó a conocer a la brasileña Devir. “Ellos distribuían Pokémon o Yu-Gi-Oh!, pero en portugués". Porque en español lo hacía Planeta. "Aunque no de la mejor manera… Al final llegamos a un acuerdo: lo suyo son los libros”, recuerda entre risas.

Quim Corca en un momento durante la entrevista con Activos. / Ridard Cugat

Así, Devir Iberia empezó apostando por Magic, y más tarde por Pokémon y Yu-Gi-Oh!, consolidando una red que se expandió por toda Latinoamérica. Hoy, el grupo opera en más de 30 países, suma nueve oficinas en todo el mundo y 200 empleados, de los cuales 30 trabajan en Barcelona.

Catán es uno de sus juegos más conocidos

La empresa edita entre 50 y 60 juegos al año, cifra que asciende a 150 con la incorporación de Maldito Games, de los cuales una decena son propios. En total, el catálogo de Devir supera los 600 títulos activos, con más de 30 galardonados con el prestigioso Spiel des Jahres. "Es como ganar un Óscar, pero en el mundo de las cartas" explica orgulloso Corca. Entre ellos, destacan clásicos como Catan, Carcassonne, Código Secreto, Sushi Go o El Señor de los Anillos.

La incorporación de Maldito que ha tenido lugar este año, sello editorial de Sevilla especializado en juegos de mesa para jugadores avanzados y protagonista de lanzamientos tan populares como Terraforming Mars o Wingspan, ha sido una de las mayores operaciones del sector. Corca explica que fue una oportunidad que se presentó. "Al final, es una industria no admite a muchos jugadores" explica.

Se trata de la segunda adquisición que hace Devir. La primera fue la de Homoludicus, en 2014, editora de juegos como Agrícola, Pandemic, King of Tokio o Machi Koro. A diferencia de Homoludicus, Maldito mantendrá su sello y equipo.

Volumen de negocio

Como grupo tienen una facturación global que ronda los 100 millones de dólares, junto a un crecimiento sostenido del 20% anual desde la pandemia. La evolución de la empresa acompaña la de un sector [el de los juegos de mesa] que solo en España alcanzó los 140 millones de euros en 2023, con un crecimiento del 7% que supera al conjunto del juguete, según datos de la consultora Circana.

Y es que la industria mundial de los juegos de mesa vive un auge sin precedentes. Según Board Game Geek, la base de datos de referencia, hay más de 125.000 títulos catalogados. Antes del éxito de Catan apenas se publicaban 200 juegos al año; en 2018 fueron más de 4.000.

Comunidad, riesgos y fanatismo

Más allá de las cifras, Devir ha tejido comunidad. Eventos como los Devir Fest o el Catan Connect, replican la experiencia de los salones manga, reuniendo a cientos de jugadores en partidas presenciales y virtuales.

Pero el fanatismo tiene riesgos. “La fidelidad puede convertirse en odio de un día para otro”, admite Dorca. En 2024 lo comprobaron con un error de traducción que dificultaba las instrucciones de un juego y les costó millones en ventas y una ola de críticas.

Aun así, su comunidad sigue siendo el principal motor de crecimiento. “Nunca hemos dependido de inversión externa; no sabría ni cómo dirigirme a un fondo”, reconoce el fundador.

Tendencias y futuro

En el sector de los juegos de mesas la eclosión de las redes sociales no ha sido inocua. Por eso, hoy conviven dos tendencias estilísticas de juegos. Un grupo es del de los juegos simples y virales, pensados para replicarse en internet, mientras otro aglutina un estilo más narrativo e inmersivo, con mundos de fantasía e historias complejas.

Devir apuesta por la segunda vía, con títulos como Catan, Carcassonne o el nuevo Cities, que permite urbanizar ocho grandes ciudades —entre ellas Barcelona— en partidas rápidas. También destaca Rock Hard 1977, creado por Jackie Fox, exbajista de The Runaways, que transporta al jugador a la escena del rock setentero.

Además, destacan que actualmente, entre el 25% y el 30% de su catálogo está disponible en catalán. “Lo hacemos por responsabilidad, porque es el público que nos vio nacer y crecer”, defiende Corca.

Con más de 600 juegos activos, presencia en seis idiomas y un plan de expansión global, Devir se ha consolidado como referente de una industria en pleno auge. Y lo ha hecho desde Barcelona, convertida en epicentro de la creación lúdica mundial.