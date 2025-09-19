Tous ficha a su nueva consejera delegada en Parfois, que deja las riendas en un exMango

Tous ya ha resuelto la incógnita de quien conducirá la siguiente etapa de la compañía. La cadena joyera ha fichado a la actual consejera delegada de Parfois, Susana Sánchez, para sustituir a Carlos Soler-Duffo en el cargo. El relevo se producirá "en las próximas semanas", aseguran fuentes de esta empresa familiar catalana, que se ha pronunciado por primera vez oficialmente después de que trascendiera el miércoles la inesperada salida del director general.

"La directiva asumirá el reto de acelerar el crecimiento sostenible de la empresa y reportará directamente a Alba Tous, presidenta de Tous", explica la firma en un comunicado. "Sánchez aportará a la compañía más de 25 años de experiencia en el sector Retail, los últimos como consejera delegada de Parfois", prosigue el texto. "Este nombramiento refuerza la ambición de Tous de afianzar su liderazgo global", remata.

Según consta en su propio perfil de Linkedin, Sánchez ha ocupado cargos directivos en Dayaday o Bimba y Lola, ha sido la directora general del grupo alimentario Profand y ejerce como independiente en los consejos de administración de ProA Capital y La Casa de las Carcasas. Esto último lo compaginaba con su rol de primera ejecutiva de Parfois, una silla que ocupaba desde 2021.

"Con la llegada de Susana iniciamos una etapa ilusionante en la que damos continuidad a nuestro plan estratégico GEM [Growth, Elevation y Mindset]", resume la misma Alba Tous en este comunicado. "Su profundo conocimiento del sector de la moda, su visión innovadora y su experiencia en el desarrollo global de compañías de Retail refuerzan nuestra ambición de crecimiento y nuestra apuesta por elevar la marca hacia nuevas dimensiones de diferenciación e innovación", agrega.

De hecho, la marcha de Carlos Soler-Duffo respondería teóricamente a la búsqueda de nuevos aires para encarar el ciclo que abre Tous tras años inmersa en un plan de transformación y consolidación de marca. Ahora, la empresa ya estaría lista para volver a invertir activamente en su expansión, sobre todo fuera de España. En lo que va de año ya ha anunciado su aterrizaje en Argentina y Berlín.

¿Y qué ocurrirá en Parfois? La compañía portuguesa vuelve fichar a un directivo español para el cargo. El elegido, según ha anunciado ya la cadena, es Luis Maseres, quien hasta este mismo verano era director de la línea de ropa de mujer de Mango, el negocio más importante y de más peso dentro de esta compañía textil catalana.

"Parfois ha experimentado una transformación, consolidando su presencia internacional, fortaleciendo su posición en el sector y expandiendo su red de tiendas en mercados estratégicos", apunta la empresa en un comunicado, en el que también alude a la incorporación de Meseres como el inicio de "una nueva etapa, en la que Parfois seguirá impulsando su estrategia de crecimiento y expansión internacional".

Por su parte, el grupo catalán propiedad de la familia Andic explicó en julio que Maseres salía después de 11 años en la compañía (los 4 últimos como altísimo directivo) para asumir nuevos proyectos profesionales y que había fichado a la directiva Eva Gallego, procedente de El Corte Inglés, para el cargo.