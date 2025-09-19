Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE PÚBLICO

Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía

El avance de las llamas obligó a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

Vista de un tren AVE.

Vista de un tren AVE. / EFE

Javier Niño González

Madrid
La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona ha sido restablecida entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria) tras la extinción de un incendio próximo a las vías. La línea fue cortada a las 14:30hsegún anuncióbo el gestor de la infraestructura ferroviaria, y los trenes han vuelto a circular sobre las 16 horas.

El avance de las llamas, cercanas a la vía 1 del trayecto en ancho estándar para los trenes de alta velocidad, provocó que los bomberos solicitasen el corte de tensión en la línea eléctrica.

Renfe ha asegurado en una publicación en sus redes sociales que el incendio entre ambas localidades ha sido controlado ya por los bomberos y se ha podido reanudar el servicio, tras comprobarse la seguridad de la circulación ferroviaria.

La operadora ha incidido en que los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha y ha subrayado que, además de afectar a la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, el incendio también había obligado a suspender las conexiones de la capital con Zaragoza, Logroño o Pamplona.

Fuentes del operador Ouigo han explicado a EFE que se han visto afectados dos de sus trenes, uno de ellos parado en la estación de Guadalajara y otro, en la de Zaragoza.

