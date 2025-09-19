El Port de Barcelona mueve un 5,2% menos de contenedores hasta agosto

Los datos de los primeros ocho meses del año en el Port de Barcelona confirman la tendencia. Hasta agosto, la infraestructura ha movido un 5,2% menos de contenedores respecto al año anterior, según ha informado la autoridad portuaria este viernes. De este modo se mantiene la desaceleración de la actividad en la infraestructura, fruto del reajuste de rutas marítimas como consecuencia de la crisis en el Mar Rojo, que en su momento había disparado el tráfico de contenedores en tránsito. Ahora, han bajado un 23%.

En conjunto, el total de contenedores en tránsito que se movieron en el puerto entre enero y agosto fue de 2.527.662 y el tráfico total se ha situado en las 46.852.382 toneladas, un 1,7% menos que el año pasado. En el mismo periodo se ha registrado un importante aumento del tráfico de líquidos a granel, creciendo un +18,8% y superando los 11 millones de toneladas transportadas, gracias a los buenos resultados de la gasolina (+53%) y el gas natural (+73%). Los sólidos a granel, por su parte, también mantienen la tendencia a la baja, y registran una caída del 13,2% por el descenso de los principales segmentos excepto los minerales no metálicos y los otros minerales y residuos metálicos, que aumentan un 133,3% y un 63% respectivamente.

Importaciones desde Asia

El tráfico de contenedores llenos de importación y exportación se mantuvo al alza el mes pasado, aumentando un 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe especialmente al fuerte crecimiento que han registrado las importaciones procedentes de los puertos asiáticos, especialmente de China (+13%), Bangladés (+53%), pero también del resto de España (+11%). Las exportaciones también registraron cifras positivas, con un incremento del número de contenedores llenos del 5,4%, siendo los puertos del Norte de África y el Golfo Pérsico los destinos que registran un mayor crecimiento.

También ha habido un estancamiento tanto el tráfico marítimo de corta distancia como en los vehículos, que se mantienen "completamente planos", aseguran en un comunicado desde la infraestructura, con 293.210 Unidades de Transporte Intermodal (UTI) y 467.672 automóviles, respectivamente.

Más pasajeros que en 2024

En cuanto a los pasajeros, un total de 1.337.223 personas han viajado en ferry desde o hacia Barcelona hasta agosto, un 1,9% más que el año pasado, destacando un importante incremento del 72,1% en el movimiento de pasajeros con origen o destino hacia el Norte de África y un descenso del 9,4% en el caso de los puertos de Francia e Italia. Respecto a los cruceros, ha habido 2,6 millones de movimientos, que se traducen en 1.543.234 personas visitando la ciudad.